晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》怪力！大谷翔平夯186KM長打創隊史最速安 宇宙道奇逆轉勝（影音）

2024/04/01 09:57

大谷翔平。（美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇二刀流球星大谷翔平今天猛夯擊球初速115.8英哩（約186公里）的二壘安打，創下隊史最速安，終場道奇以5：4逆轉紅雀。

大谷今日打第2棒指定打擊，前二打席都吞下三振，隊友火力也遭封鎖，道奇前5局打完得分掛蛋，陷入0：2落後。

紅雀6上攻勢再起，靠著多諾文（Brendan Donovan）在滿壘時挨觸身球，以及高德史密特（Paul Goldschmidt）打擊時，道奇捕手巴恩斯（Austin Barnes）發生妨礙打擊，單局進帳2分。

6下大谷身為首名打者上場，敲出右外野場地規則二壘安打，擊球初速高達115.8英哩，大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，這是自2015年《statcast》啟用以來，道奇隊史擊球初速第二快紀錄，僅次普伊格（Yasiel Puig）在2017年美國時間4月4日打出擊球初速116英哩，不過當時普伊格敲出滾地出局，因此大谷寫下道奇隊史「最速安」紀錄。

大谷攻佔得點圈，後續靠著隊友延續攻勢跑回分數，道奇在6下打破鴨蛋得到2分，成功縮小分差。大谷翔平7下第四打席敲出滾地出局。

落後2分的道奇在8下展開大反攻，赫南德茲（Teoscar Hernández）先敲出陽春砲追回1分，接著馬恩西（Max Muncy）轟出關鍵2分砲，率隊以5：4逆轉，道奇靠著「全壘打戰術」最終以1分之差拿下勝利。

大谷翔平全場4打數敲1安，跑回1分，吞下2次三振，賽後打擊率為0.269。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。