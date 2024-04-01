MLB》怪力！大谷翔平夯186KM長打創隊史最速安 宇宙道奇逆轉勝（影音）

大谷翔平。（美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇二刀流球星大谷翔平今天猛夯擊球初速115.8英哩（約186公里）的二壘安打，創下隊史最速安，終場道奇以5：4逆轉紅雀。

大谷今日打第2棒指定打擊，前二打席都吞下三振，隊友火力也遭封鎖，道奇前5局打完得分掛蛋，陷入0：2落後。

請繼續往下閱讀...

紅雀6上攻勢再起，靠著多諾文（Brendan Donovan）在滿壘時挨觸身球，以及高德史密特（Paul Goldschmidt）打擊時，道奇捕手巴恩斯（Austin Barnes）發生妨礙打擊，單局進帳2分。

6下大谷身為首名打者上場，敲出右外野場地規則二壘安打，擊球初速高達115.8英哩，大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，這是自2015年《statcast》啟用以來，道奇隊史擊球初速第二快紀錄，僅次普伊格（Yasiel Puig）在2017年美國時間4月4日打出擊球初速116英哩，不過當時普伊格敲出滾地出局，因此大谷寫下道奇隊史「最速安」紀錄。

大谷攻佔得點圈，後續靠著隊友延續攻勢跑回分數，道奇在6下打破鴨蛋得到2分，成功縮小分差。大谷翔平7下第四打席敲出滾地出局。

落後2分的道奇在8下展開大反攻，赫南德茲（Teoscar Hernández）先敲出陽春砲追回1分，接著馬恩西（Max Muncy）轟出關鍵2分砲，率隊以5：4逆轉，道奇靠著「全壘打戰術」最終以1分之差拿下勝利。

大谷翔平全場4打數敲1安，跑回1分，吞下2次三振，賽後打擊率為0.269。

ドジャース 大谷翔平

Shohei Ohtani Dodgers

第3打席：二塁打 pic.twitter.com/VB0oE3Ax6v — 【MLB】放送地区 （@MLB_comment） April 1, 2024

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法