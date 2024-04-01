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MLB》紅人9下驚奇大逆轉 背靠背再見轟氣走國民

2024/04/01 09:29

紅人9下背靠背開轟，其中包含史川德的再見陽春砲。（法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕紅人今天與國民進行開季3連戰的最後一場比賽，前兩戰打完兩隊戰成1勝1負，本場國民打到第9局還以5：3領先，不料主場紅人上演大反撲，班森（Will Benson）、史川德（Christian Encarnacion-Strand）聯手上演背靠背開轟，其中史川德的陽春砲還是一發再見全壘打，單局3分上演大逆轉，以6：5贏下國民。

紅人本場完美詮釋「在第三個出局數之前，比賽都還沒結束」，9局下面對國民後援投手費尼根（Kyle Finnegan），在前兩棒都出局後，印帝亞（Jonathan India）與費尼根纏鬥10球擊出二壘安打，開啟了紅人的反撲。

下一棒班森在兩出局二壘有人的情況下，將球轟出中外野大牆先追平比數，下一棒「字母哥」史川德接續開轟，用再見陽春彈跟國民說再見。

班森賽後表示，印帝亞的纏鬥讓他有機會建功，他也咬到了對方的失投球；值得一提的是，敲出再見轟的史川德在9局下打擊前，其實吞下2次三振、擊出2次雙殺，對此紅人總教練貝爾（David Bell）表示，他相信史川德是有關鍵一擊能力的打者，而史川德本人則解釋，開季這3場有設定打擊策略，但他總是想揮大棒，所以前面才表現不好。

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