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MLB》鄧愷威坦言大聯盟生涯初登板過於興奮！ 巨人總教練給出評價

2024/04/01 10:46

鄧愷威。（資料照，USA TODAY Sports）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕巨人台灣好手鄧愷威今日迎來大聯盟生涯初登板，後援3局失3分，飆出4次三振，但出現3保送控球仍有待加強，鄧愷威賽後也指出，需要改進的是減少四壞保送。

據《中央社》報導，鄧愷威談到自己的表現時，認為在遇到亂流後能夠成功調適自己的心情與投球動作，是今天做得最好的事情，至於需要改進的是減少投保送。

成功圓夢站上大聯盟迎來初登板，鄧愷威直呼：「我原本以為，我應該不會太興奮，但上去第1局投球的時候，還是沒辦法，控制不住。」

「從牛棚走出來的這一段路，我心裡想著，我終於要站上大聯盟的投手丘了。」鄧愷威透露當站上投手丘時，他告訴自己「把棒球以外的想法都丟掉」專心面對打者，但可惜還是過於興奮，稍微影響表現。

巨人總教練梅爾文（Bob Melvin）指出，由於先發投手傑弗里斯（Daulton Jefferies）只撐2局，因此球隊需要鄧愷威吃下長局數，可惜他首局花費太多球數才抓下3人出局，不過梅爾文也稱讚鄧愷威回穩之後，後2局的投球很好，看起來自在多了。

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