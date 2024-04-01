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NBA》贏球太爽把球丟到觀眾席 「斑馬」遭罰近80萬

2024/04/01 10:50

溫班亞瑪（中）因把球丟到觀眾席，被聯盟罰款25000美元。（資料照，美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕馬刺狀元「斑馬」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）日前對上尼克比賽，繳出了生涯新高的40分，而這場比賽溫班亞瑪賽後將球丟進觀眾席，收到了聯盟25000美元（約新台幣79.9萬）的罰款，意外寫收下了NBA生涯的第一張破萬美元的罰單。

NBA官方今日宣佈，由於溫班亞瑪在對尼克比賽賽後，將球丟往觀眾席因而受罰，罰款金額為25000美元。不過其實這並非溫班亞瑪首次收到罰款，之前曾因為砸球被吹技術犯規，那次收到了2000美元的罰款。

儘管溫班亞瑪受罰，不過仍不能掩蓋他對尼克的好表現，該場比賽除了繳出生涯新高40分，還抓下了20籃板、送出7助攻另有2抄截1火鍋，成為1993年「俠客」歐尼爾（Shaquille O'Neal）以來，首位單場繳出40分20籃板的新秀。

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