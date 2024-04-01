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MLB》索托開季4戰12次上壘創紀錄！「大心臟」寫63年隊史首見壯舉

2024/04/01 10:40

索托。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基今以4：3擊敗並在系列戰橫掃太空人，完成自2003年後隊史首度開季4連勝，其中天才強打索托（Juan Soto）在9局上半敲出致勝一擊，成為贏球大功臣。而他開季狀況超級火燙，也同時寫下多項超狂紀錄。

索托今5打數3安打，包含9局上面對明星終結者哈德（Josh Hader）敲出超前比分安打，另外選到1次保送，單場4次上壘。本季目前4場17打數狂敲9安，累積1轟、4分打點，打擊三圍.529/.600/.765，攻擊指數1.365。

根據數據網站《Codify》指出，索托是洋基隊史自1926年的柯林斯（Pat Collins）與1980年的華森（Bob Watson）後，第3位開季4場比賽累積12次上壘的選手。另外，大聯盟官網隨隊記者霍克（Bryan Hoch）指出，索托是自1961年後首位開季4戰有3戰敲出超前安打的洋基球員。

「這就是我想要的開始，」索托說道，「這個休季和春訓我都非常努力訓練，以便在開季就取得成功，感謝上帝，事情正按照我的計畫發展。」索托也強調，在場上有輸有贏，但他不介意任何噓聲或掌聲，而是隨時做好準備。

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