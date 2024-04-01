羽球》戴資穎奧運最終章！印度記者嘆象徵女單「黃金世代」結束

戴資穎。（資料照）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕台灣一姊戴資穎將於今年季後高掛球拍，巴黎奧運也將是她最後一次征戰五環殿堂。對此《印度快報》記者莫哈納瑞根（Vinayakk Mohanarangan）就在X（推特）上直言，今年的巴黎奧運象徵著女單「黃金世代」的結束。

莫哈納瑞根在X上表示，「最近一直在想這件事，2024巴黎奧運將真正象徵女單黃金世代的完結。」而他也點名辛度（PV Sindhu）、戴資穎、瑪琳（Carolina Marin）、依瑟儂（Ratchanok Intanon）、山口茜、陳雨菲與奧原希望等名將，「這將是我們最後一次看到這些組合精彩廝殺的畫面。」

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陳雨菲與山口茜才26歲，不太會是她們最後一次奧運，莫哈納瑞根強調，這仍是球迷最後一次看見上述所有女單選手一同在五環殿堂較勁的機會。他也表示，「體育運動通常會找到培養人才的方法，但這仍然是個非常特別的群體。」

泰國名將依瑟儂昨日在超級300系列西班牙大師賽封后，勇奪本季首冠，世界排名將狂升3名至第11名，巴黎奧運門票也確定入袋，而戴資穎以92736分位居第4，同樣鎖定奧運門票。目前莫哈納瑞根所提到的7人當中，只有奧原希望較難爭取到奧運門票，以日本2席資格來看，將會由山口茜與大堀彩出線。

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