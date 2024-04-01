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NBA》SGA準絕殺氣走尼克 雷霆睽違4年再闖季後賽

2024/04/01 12:04

吉爾吉斯亞歷山大（右）準絕殺尼克，雷霆繼2020年後再度進入季後賽。（USA TODAY Sports ）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕隨著賽季接近尾聲，西部排名前面的球隊也開始鎖定季後賽資格，繼稍早金塊取得首張西部季後賽門票後，雷霆也在今天比賽中靠著一哥「SGA」吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）準絕殺尼克，以113：112贏球，收下睽違4年的季後賽門票。

雷霆、尼克今天兩隊打得互有往來，直到第四節末還是膠著狀態，比賽剩下18秒時雷霆以111：110領先1分，此時尼克布朗森（Jalen Brunson）上籃得手反超比分，不過在剩下2.6秒時，吉爾吉斯亞歷山大命中底線中距離跳投完成準絕殺，率隊1分氣走尼克。

贏球後雷霆確定晉級季後賽，是2020年以來首度打進季後賽，向外界宣佈重建正式完成，總教練達格諾（Mark Daigneault）賽後也大讚球團完成的成就，並表示會為了季後賽準備。

本場傷癒復出的吉爾吉斯亞歷山大手感不佳僅拿19分，不過賽末命中了價值連城的中距離，威廉斯（Jalen Williams）攻下全隊最高33分，吉迪（Josh Giddey）則是繳出16分13籃板12助攻的生涯第3次大三元，值得一提的是，3次大三元對手都是尼克。

對於在尼克主場取得大三元成就，吉迪表示那座球場是個特別的地方，無論是否拿到大三元，他就是用正確的方式盡力去打好比賽。

尼克方面，布朗森攻下30分，哈爾特斯坦（Isaiah Hartenstein）17分12籃板，「籃板狂人」哈特（Josh Hart）則有13分15籃板。尼克輸球後吞下2連敗，且兩場比賽都是惜敗，哈爾特斯坦就坦言這樣的輸球方式很令人受傷。

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