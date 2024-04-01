雙北世界壯年運動會逾4500人報名 蔣萬安、侯友宜也要參賽

台北市長蔣萬安與新北市長侯友宜，一同出席「2025雙北世界壯年運動會」企業參與記者會。會前兩人先接受媒體聯訪，會中並在台上體驗打木球的樂趣，會後並與所有來賓一同合影。（記者田裕華攝）



〔記者何玉華／台北報導〕台北市、新北市攜手舉辦2025年世界壯年運動會，今年2月開放報名至今，已超過4500人報名，台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜今（1）天連袂出席在台北市舉辦的企業參與記者會，號召企業響應支持國際賽事，兩人也表示會報名參加，蔣萬安說，參加的項目「賣個關子」，後續也可以讓市民票選他適合參加的賽事；侯友宜則表示，新北市府會以團隊參加，他個人也會參加，還邀請蔣萬安一起搭檔。

世界壯年運動會自今年2月17日開放報名至明年2月17日，4月17日前報名享7折優惠、9月17日前報名8折優惠，蔣萬安表示，年滿30歲就可以報名，不需要經過選拔，競賽項目多達35項，他個人會報名，項目先「賣個關子」，也會希望聽聽市民的建議，票選適合他參加的，還表示與代言人江宏傑練過幾次。

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侯友宜則說，新北市政府會以團隊參加，像是田徑接力賽或棒球賽，他個人一定會參加，當場邀請蔣萬安一起搭檔項目，蔣萬安問「你要參加什麼項目？」侯友宜表示「網球、羽毛球、雙打」都可以，蔣萬安妙答「這些我擅長的先不要好了」，引起一陣笑聲，侯友宜說，大家就是交朋友，讓世界看到雙北、台灣，都是一個運動非常好的城市、國家。

台北市長蔣萬安與新北市長侯友宜，一同出席「2025雙北世界壯年運動會」企業參與記者會。會前兩人先接受媒體聯訪，會中並在台上體驗打木球的樂趣，會後並與所有來賓一同合影。（記者田裕華攝）



台北市長蔣萬安與新北市長侯友宜，一同出席「2025雙北世界壯年運動會」企業參與記者會。會前兩人先接受媒體聯訪，會中並在台上體驗打木球的樂趣，會後並與所有來賓一同合影。（記者田裕華攝）



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