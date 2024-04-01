晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》4月台南主場強碰兄弟、台鋼！ 統一獅送聯名T恤、毛巾

2024/04/01 11:54

統一獅Ｘ臺南400聯名TEE恤及聯名毛巾。（統一獅提供）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕統一獅年度第二檔主題日，將於4.9（二）~4.14（日）熱鬧登場，將結合臺南400推出主題日活動，去年宣傳臺南400即將到來，首度結合臺南市文化局合作，無論在行銷活動及商品開發均獲的球迷好評迴響，今年屬於臺南城市榮耀的400年里程碑，球隊也在當週對戰中信兄弟象及台鋼雄鷹賽事，特別推出「統一獅Ｘ臺南400主題日，一起台南 世界交陪」，當週五場統一獅主場賽事，凡購買內野門票均可兌換統一獅Ｘ臺南400聯名TEE恤一件，而購買外野門票均可兌換統一獅Ｘ臺南400聯名毛巾一條。

本次購票贈品統一獅Ｘ臺南400聯名TEE恤設計以大橘為主題，搭配臺南400專屬底紋設計呈現，推出「UNILIONS」及「台南」兩種款式，其中4.9及4.13推出「台南」款式，而4.10、4.12及4.14推出「UNILIONS」款式，凡購買當週賽事內野門票均可兌換，尺寸提供S、Ｍ、Ｌ、XL、2XL、5XL五種選擇，平日賽事將於16:00開始兌換、週六14:00、週日11:00開始兌換。因配合球迷尺寸領取及台南棒球場出入口空間有限，避免影響球迷進場速度，Ｔ恤兌換將於右外野廣場進行兌換，將安排足夠兌換攤位數量，以利加速球迷進行兌換，而購買年度季票者，將於台南棒球場大門口季票服務處進行兌換。

統一獅Ｘ臺南400聯名毛巾，設計以臺南400專屬底紋搭配「台南」字樣設計，凡當週購買外野門票者均可兌換，本項贈品將於外野出入口進場時直接發放。

目前4.9（二）~4.14（日）統一獅主場賽事門票於全台統一超商ibon售票系統熱賣中，歡迎大家多多利用預售票系統，提早選購好座位，進場參與統一獅Ｘ臺南400主題日，一起台南 世界交。

統一獅Ｘ臺南400聯名TEE恤及聯名毛巾。（統一獅提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。