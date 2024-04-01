中職》4月台南主場強碰兄弟、台鋼！ 統一獅送聯名T恤、毛巾

統一獅Ｘ臺南400聯名TEE恤及聯名毛巾。（統一獅提供）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕統一獅年度第二檔主題日，將於4.9（二）~4.14（日）熱鬧登場，將結合臺南400推出主題日活動，去年宣傳臺南400即將到來，首度結合臺南市文化局合作，無論在行銷活動及商品開發均獲的球迷好評迴響，今年屬於臺南城市榮耀的400年里程碑，球隊也在當週對戰中信兄弟象及台鋼雄鷹賽事，特別推出「統一獅Ｘ臺南400主題日，一起台南 世界交陪」，當週五場統一獅主場賽事，凡購買內野門票均可兌換統一獅Ｘ臺南400聯名TEE恤一件，而購買外野門票均可兌換統一獅Ｘ臺南400聯名毛巾一條。

本次購票贈品統一獅Ｘ臺南400聯名TEE恤設計以大橘為主題，搭配臺南400專屬底紋設計呈現，推出「UNILIONS」及「台南」兩種款式，其中4.9及4.13推出「台南」款式，而4.10、4.12及4.14推出「UNILIONS」款式，凡購買當週賽事內野門票均可兌換，尺寸提供S、Ｍ、Ｌ、XL、2XL、5XL五種選擇，平日賽事將於16:00開始兌換、週六14:00、週日11:00開始兌換。因配合球迷尺寸領取及台南棒球場出入口空間有限，避免影響球迷進場速度，Ｔ恤兌換將於右外野廣場進行兌換，將安排足夠兌換攤位數量，以利加速球迷進行兌換，而購買年度季票者，將於台南棒球場大門口季票服務處進行兌換。

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統一獅Ｘ臺南400聯名毛巾，設計以臺南400專屬底紋搭配「台南」字樣設計，凡當週購買外野門票者均可兌換，本項贈品將於外野出入口進場時直接發放。

目前4.9（二）~4.14（日）統一獅主場賽事門票於全台統一超商ibon售票系統熱賣中，歡迎大家多多利用預售票系統，提早選購好座位，進場參與統一獅Ｘ臺南400主題日，一起台南 世界交。

統一獅Ｘ臺南400聯名TEE恤及聯名毛巾。（統一獅提供）

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