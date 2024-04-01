MLB》巨人DFA前榜眼大物捕手 教頭坦言：艱難決定

巴特。（資料照）

〔記者林宥辰／綜合報導〕舊金山巨人隊稍早賽前宣告球員異動，為了騰出空間給右投手傑弗里斯（Daulton Jefferies），選擇將捕手巴特（Joey Bart）指定讓渡（DFA）。27歲的巴特是2018年選秀榜眼，在巨人隊沒有發揮空間、選擇權又用完的狀況下，很可能轉隊或再次遭下放。

開季之初，巴特在巨人隊名單中是第3號捕手，如今因空間需要，球團不得已將他DFA。而巨人隊現有主戰捕手是貝利（Patrick Bailey）、替補席上還有墨菲（Tom Murphy），巴特本季尚無出賽紀錄。

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巨人隊總教練梅爾文（Bob Melvin）坦言，DFA巴特是個艱難決定。梅爾文說：「如果他在聯盟中更好的位置繼續比賽，我們會祝他一切順利。今年春訓他竭盡全力在練球，全程都有著好的態度，他也知道這一切可能會發生。有時候從效力的首支球隊起繼續往前走很不容易，但我想他有可能尋求更好的機會。」

2018年，巨人隊用近33年來最高順位的榜眼籤拿下巴特，球迷期望他成為「波西（Buster Posey）接班人」。

2020年賽季受疫情影響，波西選擇不打，加上小聯盟停賽，巨人隊因而提前讓巴特升上大聯盟，巴特就在陣中沒有資深捕手的狀況下作戰。隔年，波西歸隊完成自己生涯最後一個賽季，巴特該季只在大聯盟出賽2場。巴特4年來在巨人隊留下162場出賽、打擊率2成19，和攻擊指數0.623等成績。

梅爾文坦言，巴特今年春訓其實持續進步。梅爾文說：「接在傳奇名將之後加入球隊，很是不容易。事情不會持續順利，然而突然間，他發現自己生涯上下起伏。我相信對他而言，心理上也很難調適，但相信他能保持好最佳狀態去面對。」

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