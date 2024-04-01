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WTT支線賽》4局逆轉盧森堡「最強阿嬤」 李昱諄與簡彤娟爭奪決賽門票

2024/04/01 12:08

李昱諄逆轉盧森堡老將倪夏蓮，闖進女單4強。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕世界排名58的李昱諄今天凌晨在WTT奧托切克支線賽女單8強戰，以3:1逆轉60歲的盧森堡「最強阿嬤」倪夏蓮，4強戰將和學妹簡彤娟上演「國泰內戰」。

世界排名42的倪夏蓮上週才贏得貝魯特支線賽第一站冠軍，手感正燙。面對直拍顆粒打法的倪夏蓮，李昱諄首局在8:3領先下，無謂失誤過多連丟7分，最終以9:11讓出。

第2局起，李昱諄發長球策略奏效，有效壓制對手，以11:8、11:8連下兩城。第4局，李昱諄在10:8聽牌下雖然錯過兩個賽末點，仍有驚無險以12:10拿下。

世界排名77的簡彤娟，在8強賽也以11:7、11:9、11:9、擊退世界排名79的日本女將笹尾明日香，繼去年加亞新城站後，第二度闖進WTT支線賽女單4強，追平個人國際賽最佳戰績。

目前正在競爭女子隊第3席巴黎奧運國手門票的李昱諄和簡彤娟，上個月才在新加坡大滿貫首輪交手，當時簡彤娟以3:1獲勝。

簡彤娟在女單4強賽將與李昱諄上演「國泰內戰」。（取自WTT官網）

男單方面，世界排名95的馮翊新在8強戰，只花了18分鐘就以11:5、11:4、11:3解決世界排名64的斯洛伐克削球手汪洋，繼2022年布達佩斯球星挑戰賽之後，寫下對戰2連勝。

生涯首度闖進WTT支線賽4強的馮翊新，將和世界排名44的南韓好手趙大成爭奪決賽門票。兩人過去四度交手，馮翊新以3勝1負占上風，不過都是在青少年時期，最近一次已是2018年亞青團體賽。

尋求東山再起的陳建安在8強賽錯失局數2:0領先，連丟3局遭盧森堡的馬拉丹諾維奇逆轉，無緣再創生涯最佳。

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