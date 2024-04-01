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MLB》道奇新星躺60天傷兵、卻拉上去年ERA8.31右投 美媒分析原因

2024/04/01 14:04

克里斯麥。（資料照）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇潛力右投斯漢（Emmet Sheehan）開季從傷兵名單出發，根據《The Athletic》道奇記者阿達亞（Fabian Ardaya）報導，斯漢被被轉移至60天傷兵名單，而道奇也在今賽前拉上去年防禦率高達8.31的後援右投克里斯麥（Nabil Crismatt），對此美媒也分析道奇這項操作的原因。

斯漢在春訓時就傳出全身痠痛與右肩不適的跡象，甚至還停訓一週，後來也進入15天傷兵名單。如今斯漢轉移至60天傷兵名單，《橘郡紀事報》記者普倫科特（Bill Plunkett）指出，這與他肩膀痠痛有關。目前斯漢最快回歸時間，已經是美國時間5月18日。

而斯漢進入60天傷兵名單，道奇40名單也多出一個空缺，球團在今天賽前也將牛棚右投赫特（Kyle Hurt）下放至小聯盟，並拉上29歲後援右投克里斯麥。美媒《MLBTR》分析，克里斯麥對國聯西區有一定熟悉程度，過去3個賽季都在教士出賽，儘管去年防禦率高達8.31，但他在2021與2022年，作為一名低張力局數的牛棚具有不錯的能力，該2年合計148.2局，防禦率為3.39。

《MLBTR》認為，儘管克里斯麥去年表現糟糕，但他距離健康且巔峰時期的表現不過才1年，而且他不到30歲，有足夠理由相信他能找回過往壓制力。雖然克里斯麥在春訓表現不佳，但道奇仍將他視為可以提供牛棚戰力的人選。由於克里斯麥已無下放權，道奇拉上他後就必須將他放在26人名單，否則只能交易或讓渡。

不過克里斯麥在今天對上紅雀的比賽，於7局上登板中繼，投2局用29球有22顆好球，僅被敲出1支安打，還送出3次三振，狀況絕佳。最終道奇靠著馬恩西（Max Muncy）轟出關鍵逆轉2分砲，以5：4獲勝，克里斯麥也拿下勝投。

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