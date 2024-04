MLB》道奇創63年來大聯盟首見紀錄！ 山本由伸載入歷史

山本由伸。(資料照,法新社)

〔體育中心/綜合報導〕道奇結束與紅雀的4連戰系列賽,拿下3勝1敗的佳績,先發投手群的表現相當亮眼,還寫下罕見紀錄。

大聯盟數據專家藍斯(Sarah Langs)指出,道奇隊投手已經連續3場比賽,在首局都用「KKK」讓對手三上三下,這是自擴編年代(1961年)以來,首度有球隊辦到這點。

而這3場比賽的先發投手,分別是米勒(Bobby Miller)、「日本最強投」山本由伸、史東(Gavin Stone),三人共演紀錄。

道奇目前以4勝2敗的戰績,位居國聯西區第2,明日將與世仇巨人展開3連戰系列賽。

