MLB》「在大聯盟犯錯的幅度很小」 鄧愷威被6屆明星震撼有感而發

鄧愷威。（圖片取自IG）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕台灣25歲好手鄧愷威今天在巨人隊完成大聯盟初登板，主投3局失掉3分送出4K，賽後他表示在被馬查多（Manny Machado）重擊後理解，在大聯盟層級，自己能夠失誤的幅度非常小。

鄧愷威在3局球隊0：9大幅落後時登板，但一上場時他便遭遇大亂流，投出3次四壞保送，被打3支安打，其中包含梅里爾（Jackson Merrill）與馬查多的二壘安打失掉3分，接下來4、5兩局鄧愷威表現回穩，僅再被柏格茲（Xander Bogaerts）敲安，面對7名打者解決6人，結束投球任務。

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鄧愷威初登板共用68球，被打4支安打、投出4K，3次四壞保送，失掉3分都是自責分，防禦率9.00，本場比賽他的球速最快來到95.2英哩，數據顯示他本場比賽以二縫線速球與滑球為大宗（30球與22球），還投了橫掃球、四縫線速球、曲球與變速球。

根據《舊金山紀事報 》報導，鄧愷威在生涯初登場就被要求多吃一點局數，雖然首局失3分，但他後續回穩，最後面對到的8名打者解決7位。鄭愷威透過翻譯表示，被馬查多敲出落在警戒區的二壘安打後讓他理解到，在大聯盟所能失誤的幅度就是如此的小。

馬查多重擊鄧愷威的二壘安打，根據大聯盟官網顯示其擊球初速高達103.8英哩，飛行距離達359英呎，在大聯盟30座球場當中有9座會飛出去成為全壘打。

巨人總教練梅爾文（Bob Melvin）在賽後訪問時表示，他當時希望鄧愷威能盡快回穩，要不然只要他再投10球就要找人把他換下去。「但他回穩了，而且在第一局後看起來變得更有自信。」

儘管被大聯盟6屆全明星，生涯累積315轟的重砲好手馬查多教訓，但鄧愷威的生涯首K也是送給大聯盟明星強打小塔提斯（Fernando Tatis Jr.），而且僅花3球就讓他站著吞K。

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