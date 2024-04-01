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網球》爆冷！8強逆轉球后謝淑薇的美國黑馬 打下邁阿密女雙冠軍

2024/04/01 16:17

瑪迪克-辛特絲／凱寧奪冠。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕上週8強大逆轉女雙球后謝淑薇組合的美國地主瑪迪克-辛特絲（Bethanie Mattek-Sands）／凱寧（Sofia Kenin），替補參賽一路爆冷到底，最終贏得WTA千分等級邁阿密網賽女雙冠軍，也是今年第2座金盃，堪稱本賽季最大黑馬。

瑪迪克-辛特絲／凱寧天助自助，此次封后之路相當戲劇性。賽前她們因捷克布茲可娃（Marie Bouzkova ）／西班牙托莫（Sara Sorribes Tormo）退出才能頂上空缺，卻跌破專家眼鏡連闖5關攻頂，其中4役歷經搶十激鬥，包括第3輪後來居上扳倒頭號種子謝淑薇／比利時梅騰絲（Elise Mertens），以及決賽4：6、7：6（7：5）、11：9力退第2種子加拿大達布洛絲基（Gabriela Dabrowski）／紐西蘭羅莉芙（Erin Routliffe），讓這組東道主非種子笑到最後。

撐過逾2小時拉鋸的39歲老將瑪迪克-辛特絲說：「我們今天經歷了一切，你得變得靈活、調整適應，並及時回穩，我覺得無論順境或逆境，這都會幫助你渡過難關。」

瑪迪克-辛特絲／凱寧自2月攜手贏得阿布達比後，今年第2座女雙冠軍到手，她們與包辦澳洲公開賽、印地安泉的謝淑薇／梅騰絲，正是本賽季唯二打下雙冠的女雙拍檔，25歲的凱寧說：「我們一起參加過很多比賽，總是默契十足。」

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