NBA》NCAA大黑馬續寫下剋上傳奇 陣中主將宰制級表現獲約基奇大讚

伯恩斯。（法新社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕本季NCAA錦標賽最讓人印象深刻的隊伍北卡羅萊納州立大學（以下簡稱北卡州立大學）陣中主將伯恩斯（DJ Burns）在今天不只成功率領球隊以76:64擊敗高居第4種子的杜克，隊史41年來第2度闖入錦標賽最終4強，此外他的好表現還受到金塊明星中鋒約基奇（Nikola Jokic）的盛讚。

伯恩斯在今天繳出19投13中，29分、4籃板、3助攻及2阻攻的全能數據後，他的表現受到了約基奇的矚目，對此約基奇在金塊騎士賽後也特別稱讚了伯恩斯的表現:「我認為伯恩斯的技術非常出色，更難能可貴的是他是一位左撇子球員，此外他的隊友們看起來都很喜歡與他一起打球，他絕對是個很棒的隊友。」

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約基奇。（資料照，美聯社）

而伯恩斯在贏下這場重要比賽後接受媒體訪問時，認為自己的好表現都歸功於對於籃球的熱愛及全隊上下的努力:「就像我在整個錦標賽中常說的，當我不再享受打籃球的樂趣時，我才會停止打球。但最重要的是我們整隊都變得不一樣了，再也沒人會遲到，在場上時也沒有任何隊員是累贅或問題，這樣的成果是全隊齊心協力換來的。」

在北卡州立大學闖入最終四強後，他們將迎來本屆賽事的最強挑戰，對決來自中西區頭號種子普渡大學，而伯恩斯也將迎來與堪稱本屆錦標賽最強的內線球員周志豪（Zach Edey）對決的機會，北卡州立能否續寫下剋上傳奇及伯恩斯與周志豪之間的內線對抗將成為本屆NCAA錦標賽最終四強的一大看點。

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