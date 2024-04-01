MLB》「殺手打席」助洋基橫掃太空人！ 布總盛讚新同學索托

索托幫助洋基橫掃太空人，取得開季4勝0敗。（法新社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基隊休賽季砸重本交易來強打索托（Juan Soto），他在賽季第一個對戰強敵太空人的系列賽便展現出價值，前4場有3場敲出超前安，總教練布恩（Aaron Boone）更盛讚他今天的「殺手打席」。

索托開季4場比賽17打數敲出9支安打，打擊率高達5成29，攻擊指數1.365，在今天與太空人的一戰第九局，他面對現役最強左手終結者哈德（Josh Hader），敲出左外野方向適時安打助隊取得致勝分，最終幫助洋基開季4連戰橫掃太空人，是洋基自2003年以來再度取得開季4勝0敗戰績，隊史第12次。

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賽後索托受訪時表示：「這就是我想要展開賽季的方式。我在休賽季跟春訓相當認真的訓練，為的就是能夠在賽季的一開始取得成功。感謝上帝，事情有照我所想的進行。」

談起跟哈德對戰的關鍵打席，索托直言：「這就是我們奮戰的理由。」、「我們都知道有時你會失敗，而有時我們會成功，但我總是想要身在其中。我不在意上場後接受到的噓聲或是掌聲。我總是為此做好準備。」

總教練布恩（Aaron Boone）稱讚索托該打席：「我們在那打席看到的東西，我認為是他為這系列賽畫上的完美句點。」、「現在你對陣的球界當中最好的終結者之一。這是絕佳的一擊，用一個殺手打席來結束這個系列賽。」

就連被索托敲安導致吞下敗仗的哈德都表示得脫帽向他致敬，他坦承已經執行了自己想做的事情，「而一名好打者有時就是會去做這樣的事情。」

Every pitch from the Juan Soto 9th inning AB in all its glory. pic.twitter.com/8s9MyS0ymx — MLB （@MLB） March 31, 2024

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