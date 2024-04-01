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中職》因雨錯過隊史首戰先發 伍祐城專心準備下次出賽

2024/04/01 18:00

伍祐城。（記者林正堃攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕台鋼雄鷹昨在新莊對樂天桃猿因雨延賽，也讓伍祐城與隊史首戰先發擦身而過，他表示，得知被跳過先發雖然覺得可惜，畢竟球季比較重要，就專心準備下次出賽。

伍祐城指出，賽前本來都在準備，被告知因為下雨延後開打，再看著雨勢愈來愈大，就覺得應該沒什麼機會，也稍微有點鬆了口氣，「錯過隊史首戰先發，當然是很可惜，但是球季比較重要，之後的每1場比賽，都會比第1球重要。」

台鋼3月24日在公辦熱身賽對中信兄弟，伍祐城先發4局失3分，陳柏清中繼1.1局失7分，伍祐城表示，那場與陳柏清都有出賽，賽前並不知道兩人表現好的會被安排投開幕戰，「我想說應該是柏清，就正常去丟，只希望拚開季在一軍。」

伍祐城在去年亞錦賽先發7.1局僅失1分，帶領台灣隊以2：1險勝菲律賓晉級冠軍戰，今天是他繼亞錦賽後重回大巨蛋，「大家都虧我，說這裡是我的主場，在巨蛋比賽比較舒服，希望台灣可以多幾個巨蛋，就不會像昨天一樣，因為下雨延賽。」

伍祐城於亞錦賽前接受投手教練橫田久則建議調整動作，他指出，主要是前跨腳有時候會開掉，揮臂有點太大要再短一點，「對菲律賓那場，前面還找不到感覺，後來突然有抓到，就朝那個方向去改。」

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