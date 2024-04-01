NBA》湖人將在今夏爭取全明星加盟！ 美媒點出3位潛在目標

厄文（左）、T.楊恩（右）。（資料照，美聯社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕隨著NBA2023-24賽季即將邁入尾聲，而湖人至今表現卻仍然只維持在附加賽邊緣徘徊，在經歷接連幾個結局並不理想的賽季後，外界大多猜測湖人會在這個賽季有很大的改變，對此美媒也點出球隊最有可能的補強目標。

《The Athletic》的記者Jovan Buha就在個人頻道影片中指出湖人有很大的機率將在夏天爭取第三位全明星球員的加入:「我擁有多個消息來源都指出湖人將在夏天爭取第三位全明星，這不只會對D.羅素的續留產生影響，同時如果他們選擇走交易這條路的話將一定得送走里維斯（Austin Reaves）。」

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米契爾。（資料照，美聯社）

此外Buha也提到了幾個湖人最可能嘗試的選項:「而全明星中我最常聽到的名字就是T.楊恩（Trae Young），他不只是Klutch Sports的客戶同時也曾出席看過湖人的季後賽，這也是目前最實際的選擇。而另一個可能則是厄文（Kyrie Irving），但獨行俠今年在季後賽的表現將成為高層是否會選擇拆開他與東契奇（Luka Doncic）的關鍵，但從目前看來厄文與獨行俠間仍存在非常多變數與可能性。最後一位則是米契爾（Donovan Mitchell），但在越來越多消息指出他會續留騎士且即使他離開也更為傾向選擇紐約球隊的情況下，湖人得到他的機率並不高。」

從目前的情況來看，今年的休賽季對於湖人來說是一個需要竭盡全力換取全明星的一年，佩林卡（Rob Pelinka）必須再次嘗試利用手上的資源為詹姆斯（LeBron James）和A.戴維斯（Anthony Davis）打造出一支有能力奪冠的球隊。而在老鷹換取D.穆雷（Dejounte Murray）後卻沒有打出期待中效果且後兩位加盟湖人可能性目前看起來不高的情況下，制服組能否開出適當的條件與老鷹達成交易協議將很可能會是湖人能否順利引進第三位全明星的關鍵。

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