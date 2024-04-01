WTT支線賽》「國泰內戰」擊退簡彤娟 李昱諄生涯首度闖進女單決賽

李昱諄在女單4強賽擊敗隊友簡彤娟，闖進決賽。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕國泰女將李昱諄今天在2024年WTT奧托切克支線賽女單4強賽，以直落三擊退學妹簡彤娟，今晚11點10分將和16歲的南韓小將朴架泫爭奪冠軍。

世界排名58的李昱諄在4強賽和世界排名77的簡彤娟上演「國泰內戰」。首局李昱諄在6:8落後下連拿5分，11:8先馳得點；次局，又克服開局2:7的落後，在9:10驚險化解1個局點後，12:10再下一城。

請繼續往下閱讀...

第3局，李昱諄5:1強勢開局後，一路揚長而去，11:3獲勝，也報了上個月在新加坡大滿貫賽首輪以1:3落敗的一箭之仇。

另一場女單4強賽則是「南韓內戰」，世界排名131的朴架泫以3:2力退從中國歸化的李恩惠，展現南韓新生代的實力。

男單4強賽，世界排名95的馮翊新以1:3不敵世界排名44的趙大成，無緣晉級決賽。

21歲的趙大成在去年果阿球星挑戰賽以3:2逆轉當時的世界球王樊振東，一戰成名，上個月在新加坡大滿貫賽也連續擊退巴西名將卡德拉諾及台灣老將莊智淵，闖進16強。

馮翊新過去四度和趙大成交手取得3勝1負，不過都在青少年時期，最近一次已是2018年亞青。今天再度對決，馮翊新前兩局接發球不順，屢屢被對手發球搶攻得手，以3:11、7:11連丟2局。

第3局，馮翊新改變接發球節奏，加上對手正手無謂失誤過多，以11:8扳回一城，但第4局一開局就陷入2:7落後，最終以7:11落敗。

馮翊新在男單4強賽不敵南韓趙大成，無緣爭冠。（取自WTT官網）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法