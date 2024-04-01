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企排》極速超跑不思議劇本奪隊史首冠 「大眼妹」陳怡如退休無憾

2024/04/01 19:28

陳怡如用冠軍為排球球員生涯劃下完美句點。（排協提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕極速超跑女排前一場化解對手3個冠軍點，死裡逃生後氣勢大漲，今天在總冠軍賽第3戰以25：23、25：16、25：16擊敗尋求衛冕的台北鯨華，勇奪企業19年甲級排球聯賽冠軍，也是隊史首冠。

企排聯賽總冠軍賽為3戰2勝制，極速超跑先輸掉第1場，第2場還面臨局數0：2的劣勢，甚至在第4局以21 ：24落後，但最後仍化險為夷，以29 ：27大逆轉，在5局激戰中勝出，逼出今天的第3戰。

34歲的「大眼妹」陳怡如本就設定今年打完要退休，她直呼昨天的逆轉勝是不可思議的劇本，而這一勝也讓全隊注入強心針，今天眾志成城打下總冠軍，讓她用冠軍告別球場，為最後一戰畫下完美句點。

極速超跑今首局與鯨華打得拉鋸，但23 ：23平手時，靠著對手攻擊出界，加上劉雙菱的扣殺得手，成功先馳得點，而之後2局的氣勢更是銳不可當，一路壓著對手打，以直落三勝出，場邊也拋出紅色彩帶慶祝。

極速超跑女排在2018年成軍，本季在陳怡如、「阿非」陳菀婷，以及旅外回歸的「小羊」楊怡真等國手帶領下，首度打下例行賽冠軍，也成功帶走隊史首冠，寫下突破的一季。

至於男排冠軍在昨天出爐，連莊2戰橫掃屏東台電隊，達成2連霸。

極速超跑奪隊史首冠。（排協提供）

極速超跑女排今天在總冠軍賽第3戰擊敗尋求衛冕的台北鯨華奪冠。（記者吳孟儒攝）

陳怡如（右一）。（排協提供）

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