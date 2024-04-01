晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》「粒保」應援曲爆紅 東洋領隊也意外

2024/04/01 20:43

啦啦隊女孩「一粒」（本名趙宜莉）替葉保弟應援的魔性曲目爆紅，也替台鋼在新球季衝出一波話題。（圖片取自IG）

〔記者倪婉君／台北報導〕台鋼雄鷹本週將展開隊史首戰和主場開幕戰，而在開季前燒起的「粒保旋風」帶動台鋼人氣，就連領隊劉東洋也感到意外，透露其實葉保弟的應援曲因為使用嗩吶，一開始球迷的接受度不高，「一粒替保弟應援的影片會爆紅，確實是意料之外。」

台鋼雖然是中職新軍，但行銷團隊的用心受到網路好評，而在開季前啦啦隊女孩「一粒」（本名趙宜莉）替葉保弟應援的魔性曲目爆紅，也替台鋼在新球季衝出一波話題。

但對於這波「粒保效應」，劉東洋也坦言意外，「一開始球迷對於結合嗩吶的應援曲接受度不高，還有人反映很奇怪。」然而在一粒的「魔性扭舞」應援影片在網路延燒後，這首應援曲反而變成「新世界名曲」，並連帶帶動葉保弟的人氣，對此劉東洋則說：「可能是保弟的名字很特別，加上他向職棒叩關的過程很勵志，還有一粒神似黑嘉嘉的外型，種種因素結合在一起，才會有這麼大的反響。」

「粒保」組合造成旋風後，球團不但在上週五趁熱推出兩人合體跳應援曲的影片，也安排兩人在上週六一起和球團會長謝裕民、總教練洪一中在高雄市區進行車掃，為新球季造勢。台鋼將在5至7日於澄清湖球場進行首個主場系列賽，一粒在這3場比賽都會亮相應援，屆時會帶起多大的「粒保效應」，也值得期待。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。