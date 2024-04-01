中職》「粒保」應援曲爆紅 東洋領隊也意外

啦啦隊女孩「一粒」（本名趙宜莉）替葉保弟應援的魔性曲目爆紅，也替台鋼在新球季衝出一波話題。（圖片取自IG）

〔記者倪婉君／台北報導〕台鋼雄鷹本週將展開隊史首戰和主場開幕戰，而在開季前燒起的「粒保旋風」帶動台鋼人氣，就連領隊劉東洋也感到意外，透露其實葉保弟的應援曲因為使用嗩吶，一開始球迷的接受度不高，「一粒替保弟應援的影片會爆紅，確實是意料之外。」

台鋼雖然是中職新軍，但行銷團隊的用心受到網路好評，而在開季前啦啦隊女孩「一粒」（本名趙宜莉）替葉保弟應援的魔性曲目爆紅，也替台鋼在新球季衝出一波話題。

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但對於這波「粒保效應」，劉東洋也坦言意外，「一開始球迷對於結合嗩吶的應援曲接受度不高，還有人反映很奇怪。」然而在一粒的「魔性扭舞」應援影片在網路延燒後，這首應援曲反而變成「新世界名曲」，並連帶帶動葉保弟的人氣，對此劉東洋則說：「可能是保弟的名字很特別，加上他向職棒叩關的過程很勵志，還有一粒神似黑嘉嘉的外型，種種因素結合在一起，才會有這麼大的反響。」

「粒保」組合造成旋風後，球團不但在上週五趁熱推出兩人合體跳應援曲的影片，也安排兩人在上週六一起和球團會長謝裕民、總教練洪一中在高雄市區進行車掃，為新球季造勢。台鋼將在5至7日於澄清湖球場進行首個主場系列賽，一粒在這3場比賽都會亮相應援，屆時會帶起多大的「粒保效應」，也值得期待。

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