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UFA》高雄師大3：2復仇崑山科大 成軍兩年勇奪男三級冠軍

2024/04/01 21:25

高師大勇奪冠軍。（大會提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕112學年度UFA大專足球聯賽男生組第三級冠軍戰，已在輔仁大學足球場進落幕，高雄師大汲取先前預賽輸球教訓，決賽靠著賴頤安、田緯翔及林浩民接連進球，終以3：2復仇強敵崑山科大，成軍兩年就勇奪冠軍。

開賽9分鐘，高師林浩民帶球攻至門前，崑山清球不慎反被賴頤安抓到空擋射門進球，1 ：0開局。崑山緊接著第12分鐘獲得自由球機會，馬伏索吊中雖被清掉，隊友馬尼駱一記勁射補進追平。高師隨即反攻，第19分鐘賴頤安助攻田緯翔進球超前，之後林浩平左路傳球林浩民，後者帶球殺到禁區內後直接起腳射門，兄弟檔展現默契配合，擴大領先至3：1。

下半場崑山積極反攻，卻總缺臨門一腳，直到第70分鐘，恩庫魯把握無人防守的機會單刀帶球破門，追成僅剩1球之差。戰情吃緊時，高師隊長兼總教練蔡憲杰鼓勵全隊，再三強調：「不要重蹈覆徹！」死命守住優勢，最終雪恥奪冠。

成軍第二年就奪冠，蔡憲杰難掩開心神情，直言這兩年來的辛苦都值得了，「我因為足球才能讀高師大，也希望能回饋，兩年前決定成立球隊，一路走來很辛苦。因為我自己還有裁判、老師實習等事情要忙，能走到現在這一步，要感謝隊友、校友會的支持和配合。」高師男三級封王後，明年將升上二級，林浩民及林浩平這對兄弟表示：「很開心贏了，希望升級後再接再厲，全隊繼續進步。」

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