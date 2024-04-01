網球》追上7年前費爸腳步！辛納開季贏得澳網大滿貫、邁阿密大師賽

辛納。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕義大利新世代球星辛納（Jannik Sinner） 首度贏得邁阿密網賽男單冠軍，加上元月澳洲公開賽同樣破天荒封王，開季連創佳績，已是2017年瑞士傳奇名將費德爾（Roger Federer）之後首見。

年僅22歲的辛納崛起，堪稱今年手感最火燙的男子球員，澳網笑捧職業生涯首座大滿貫金盃，ATP500等級鹿特丹也奪冠，堅接著同樣ATP千分等級的北美「陽光雙賽」，他持續維持高檔演出，儘管印地安泉大師賽4強止步，緊接著邁阿密大師賽強勢攻頂。

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本賽季進行不短短3個月，已經3座冠軍到手，戰績22勝1負傲視群雄。上一位開季如此強勢的男子球員，正是已在2022年9月風光退役的費爸，2017年他一舉橫掃墨爾本公園以及「陽光雙賽」， 近7年來只有強勢後浪辛納接下棒子，能夠在澳網和邁阿密這兩大頂級硬地賽事掄元。

21世紀以來，男子網壇有辦法在同一年內贏得澳網，加上「陽光雙賽」其中之一的球員，其實屈指可數，除了前面提到的費爸之外，也僅美國名將阿格西（Andre Agassi）、塞爾維亞現任球王喬科維奇（Novak Djokovic）、西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）達成，如今辛納跟上這些頂尖巨星腳步，無窮潛力備受期待。

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