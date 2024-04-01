NBA》七六人強心針！ 沃神曝MVP恩比德本週有望回歸

七六人球星恩比德即將回歸。（資料照）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕七六人MVP恩比德（Joel Embiid）在缺席整整兩個月後，將有望在本週回歸賽場，為目前仍在附加賽苦苦掙扎的七六人隊增添一劑強心針。

《ESPN》知名記者「沃神」沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）在社群軟體《X》上透露，恩比德已經接近回歸，而且預期會在本週上場。恩比德自1月31日後就因為左膝半月板傷勢缺陣至今，但他為了回歸努力強化自己的體能狀態，做好充足的準備。

請繼續往下閱讀...

目前七六人以40勝35敗排在東部第8，接下來還剩下7場比賽，分別要對上雷霆、熱火、灰熊、馬刺、活塞、魔術與籃網，目前他們落後給第7名的熱火只有1.5場勝差，距離溜馬則有2場勝差，脫離附加賽尚未絕望。

本季恩比德在受傷前表現優異，場均34分鐘就可以拿下35.3分，外帶11.3籃板與5.7助攻，原有望成為張伯倫（Wilt Chamberlain）後第二位賽季場均35分、10籃板、5助攻以上的球員，以及自1961-62賽季張伯倫後，第一位能平均上場1分鐘能拿1分以上的球員（該季張伯倫場均48.5分鐘能拿50.4分）。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法