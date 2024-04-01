舉重世界盃》「舉重精靈」方莞靈挺舉、總和破全國 增添進軍巴黎奧運機會

方莞靈。（資料照，路透）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕「舉重精靈」方莞靈今天在泰國舉重世界盃女子49公斤量級，繳出抓舉84公斤、挺舉108公斤，總和192公斤的成績，其中挺舉、總和都刷新自己締造的全國紀錄，也增添進軍巴黎奧運的機會。

泰國世界盃是選手爭搶巴黎奧運門票的關鍵之戰，而這一站也是IWF國際舉重總會規定一定得參賽的賽事之一，此外，選手想要取得奧運資格，必須在各量級前10名。

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方莞靈今天在49公斤級率先登場，她在抓舉項目，開把選擇82公斤成功舉起，接著也順利完成84公斤的重量，惜第3把挑戰85公斤失敗，不過仍追平林呈璟在今年2月亞洲舉重錦標賽締造的全國紀錄。

進入挺舉項目，方莞靈從102公斤開始挑戰，依序叩關104公斤、108公斤都成功舉起，最終繳出總和192公斤成績，最終排名為第7名。她的挺舉成績108公斤，刷新去年由自己創下的105公斤紀錄，總和192公斤也改寫她舉出的187公斤最佳成績，兩項都締造新猷。

方莞靈在49公斤級的世界排名也暫時衝進前10行列，有機會鎖定巴黎奧運資格，在東京奧運之後，第2度登上五環殿堂，但還得等IWF在4月28日的資格週期結束後公布的名單才能確定。

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