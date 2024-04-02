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林士勛取得天元挑戰權 與許皓鋐競爭天元頭銜

2024/04/02 00:24

〔中央社〕由海峰棋院、中華職業圍棋協會主辦的天元賽，棋士林士勛今天擊敗年僅17歲的徐靖恩，取得天元挑戰權資格，接下來將面對杭州亞運金牌許皓鋐。

今年邁入第23屆的天元賽，由中華職業圍棋協會、海峰棋院主辦，台灣棋院文化基金會贊助，比賽分為4階段進行，包含初賽、複賽、本賽（循環圈）及決賽，最後兩強進入七番對決，冠軍獎金新台幣100萬元，亞軍則是新台幣40萬元。

8名高段棋士在循環圈歷經7輪捉對廝殺後，最後由陳祈睿、徐靖恩及林士勛脫穎而出，進入加賽環節。其中，現年26歲的林士勛日前已經擊敗陳祈睿，今天又在中盤階段抓住機會力退徐靖恩，順利取得天元挑戰權資格。

林士勛賽後透過新聞稿表示，拿下天元挑戰權內心非常高興，不過更強烈的心情是意外，因為近幾年成績並不理想，連進入循環圈也沒有把握，所以起初目標只設定闖進循環圈，「最後竟然能在加賽中獲勝，真的感覺十分意外」。

回顧天元循環圈的過程，林士勛表示，第1盤輸給林君諺九段後，心情變得有些緊張，擔心會面臨全敗的命運。不過，第2盤戰勝王元均九段，加上第3盤再拿下徐靖恩，讓林士勛在心態上緩解緊張情緒，信心也明顯提升。

接下來將挑戰去年度職業圍棋獎金王，同時是杭州亞運金牌得主許皓鋐，林士勛回憶，7年前曾在天元賽面對王元均，沒想到毫無抵抗之力，因此不敢奢望取得天元頭銜，只希望能堅持久一點，而且內容要比7年前還要更好。（編輯：楊昭彥）1130402

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