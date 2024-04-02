MLB》處女秀5.2局無安打！今永昇太6局狂飆9K無失分收生涯首勝（影音）

今永昇太。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕休季以4年5300萬美元加盟小熊的日籍強投今永昇太，今天面對洛磯迎來大聯盟生涯初登板，前面5局一度有望挑戰無安打比賽，即便第6局破功，但今永依舊力保未失，最終投完6局狂飆9次三振，也奪下大聯盟生涯首勝。

今永昇太前5局表現堪稱完美，僅在2局上被布萊恩（Kris Bryant）擊出三壘滾地球，隊友莫里爾（Christopher Morel）失誤讓他上壘，且5局投完就已經狂飆8次三振。

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來到6局上，今永昇太面對前兩位打者，很快都讓他們擊成外野飛球出局，接著面對明星外野手布雷克蒙（Charlie Blackmon），一記偏低橫掃滑球被敲出中外野平飛安打，今永昇太無安打比賽破功。

今永又被下一棒羅傑斯（Brendan Rodgers）敲出安打，瞬間面臨得點圈失分危機，但他用3球就三振瓊斯（Nolan Jones），完成今天工作。

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今永昇太今主投6局用了92球有65顆好球，飆出9次三振沒有保送，僅被敲出2支安打，繳出無失分優質先發。而打線也力挺，在6局下一口氣進帳3分，讓今永取得勝投資格，7局下貝林傑（Cody Bellinger）適時安打再添2分，終場小熊5：0完封洛磯，今永昇太大聯盟首勝也入袋。

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