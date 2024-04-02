MLB》今永昇太初登板就平123年狂紀錄！另一保持人竟是前兄弟洋投

今永昇太。（法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕小熊日籍強投今永昇太再今天面對洛磯的大聯盟處女秀，主投6局就飆出多達9次三振，還一度上演5.2局無安打比賽，最終繳出無失分優質先發，率領小熊以5：0獲勝。根據數據專家藍斯（Sarah Langs）整理，今永昇太也創下多項紀錄。

今永昇太此役前5局就投出多達8次三振，第6局即便面對一、二壘有人危機，接著還因投球計時違例而以壞球走在前頭，但今永仍不慌不忙，用3顆球飆出第9次三振安全下庄。而他同時也追平自1901年以來初登板無保送與失分，且投出最多K紀錄，追平2018年的前兄弟洋投金安（Nick Kingham）。

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此外，今永昇太5.2局無安打，也追平小熊隊史在活球年代（1920年）以後的紀錄，上一位是1996年的特勒馬可（Amaury Telemaco）。不僅如此，今永昇太這場比賽共讓洛磯打線揮空20次，創下大聯盟2008年開始追蹤投球數據以來第3高的紀錄。

今永昇太賽後受訪，談到初登板前的心情表示，「我想向芝加哥的球迷證明我是怎樣的球員，我沒有感到太多壓力，只想在賽前保持輕鬆的態度。」對於他的出色表現，他妙喻，「如果比喻成船隻啟航，我現在只鬆開了繩索，我們還有150多場比賽要打。」

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