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MLB》昨2局無失分摘本季首勝 道奇29歲右投克里斯麥今遭DFA

2024/04/02 09:27

克里斯麥。（資料照，法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇隊今天做出人員異動，拉上31歲右投拉梅（Dinelson Lamet），並把昨天摘得本季首勝的29歲右投克里斯麥（Nabil Crismatt）給指定讓渡（DFA）。

道奇隊昨天賽前才把克里斯麥放進26人名單，他昨天面對紅雀隊後援2局無失分、賞3次三振，只被敲1安，摘得本季首勝。

道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）今天賽前表示，明天與巨人之戰將動用牛棚車輪戰，這也代表球隊需要許多投手，球隊因此拉上拉梅、把克里斯麥給DFA，增加牛棚投手調度空間。

克里斯麥遭到DFA後，球隊將有一週時間決定是否交易或是釋出他。克里斯麥生涯除了道奇外，還待過紅雀、教士、響尾蛇等球隊，上季於教士和響尾蛇隊共出賽8場，吞下2敗，防禦率8.31，共投13局失13分有12分為自責。

拉梅去年效力洛磯與紅襪，整季出賽17場有4場先發，戰績1勝4敗防禦率11.71，共投27.2局失38分有36分為自責，被打擊率為3成53，每局被上壘率高達2.35。

拉梅。（資料照，美聯社）

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