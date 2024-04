MLB》昨2局無失分摘本季首勝 道奇29歲右投克里斯麥今遭DFA

克里斯麥。(資料照,法新社)

田兆崴 /核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕道奇隊今天做出人員異動,拉上31歲右投拉梅(Dinelson Lamet),並把昨天摘得本季首勝的29歲右投克里斯麥(Nabil Crismatt)給指定讓渡(DFA)。

道奇隊昨天賽前才把克里斯麥放進26人名單,他昨天面對紅雀隊後援2局無失分、賞3次三振,只被敲1安,摘得本季首勝。

道奇總教練羅伯斯(Dave Roberts)今天賽前表示,明天與巨人之戰將動用牛棚車輪戰,這也代表球隊需要許多投手,球隊因此拉上拉梅、把克里斯麥給DFA,增加牛棚投手調度空間。

克里斯麥遭到DFA後,球隊將有一週時間決定是否交易或是釋出他。克里斯麥生涯除了道奇外,還待過紅雀、教士、響尾蛇等球隊,上季於教士和響尾蛇隊共出賽8場,吞下2敗,防禦率8.31,共投13局失13分有12分為自責。

拉梅去年效力洛磯與紅襪,整季出賽17場有4場先發,戰績1勝4敗防禦率11.71,共投27.2局失38分有36分為自責,被打擊率為3成53,每局被上壘率高達2.35。

The Dodgers selected the contract of RHP Dinelson Lamet and designated RHP Nabil Crismatt for assignment.