MLB》超猛！華裔好手關鍵長打 海盜開季5勝0敗創41年來首見

海盜隊華裔好手康納喬。（美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕海盜隊今天靠著一壘手康納喬（Connor Joe）第8局的超前長打在內，後兩局一共打進5分，幫助海盜隊在客場以8比4擊敗國民，海盜隊收下自1983年以來首次的開季5連勝。根據大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）在社群媒體上指出，這是海盜隊史第6次的開季5連勝。

海盜隊前6局打完以3比1領先，國民隊7局下靠亞當斯（Riley Adams）的追平兩分砲，兩隊戰成平手。第8局康納喬的超前二壘安、海伊斯（Ke'Bryan Hayes）的二壘安打、以及「海賊王」麥卡琴（Andrew McCutchen）的適時安，海盜單局進帳3分超前比數。第9局雷諾斯（Bryan Reynolds）適時二壘安再拿2分，最後海盜收下開季5連勝。

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此戰海盜隊全場出現15支安打，雷諾斯2安3打點，擁有華裔血統的康納喬2安2打點。海盜先發投手岡薩雷茲（Marco Gonzales）主投5局失1分無關勝敗，康崔拉斯（Roansy Contreras）後援2局失2分，本季首次砸鍋、卻幸運收下今年首勝；古巴火球男查普曼（Aroldis Chapman）後援0.1局無失分，收本季首次救援成功。

國民左投戈爾（MacKenzie Gore）先發5.1局失3分無關勝敗，R.賈西亞（Robert Garcia）後援0.2局失1分吞本季首敗。國民隊開季打出1勝3敗的成績。

海盜隊上季打出76勝86敗排在國家聯盟中區第四。不過，海盜隊在今年賽季有著好的開始，先前的4連戰橫掃馬林魚，加上今天贏球，目前開季5連勝、仍未嘗到敗績。

Connor Joe delivers again! pic.twitter.com/2FQ7L7QI98 — Pittsburgh Pirates （@Pirates） April 1, 2024

海盜古巴火球男查普曼守住勝利。（法新社）



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