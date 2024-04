MLB》「左投大谷」飆156KM火球成真人版茂野？球迷：我會相信！

大谷翔平。(資料照)

林子翔/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕日本人氣漫畫《棒球大聯盟》主角茂野吾郎,因學生時期右肩傷勢過於嚴重而改練左投,生涯後期甚至還轉任打者。而在現實生活中的二刀流巨星大谷翔平,竟然也改練起左投?照當然只是愚人節玩笑,不過就有球迷直言,「如果是大谷,我會相信!」

棒球數據帳號《Codify》今天在X(推特)上發布一張「左投大谷」的照片,還表示「當大谷等待右手痊癒時,可能很快就能在關鍵時刻用左手為道奇投球!」,更指出他的球速甚至已經飆到97英哩(156公里),橫掃滑球還有超過20英尺的水平位移。

請繼續往下閱讀...

不過今天正好是美國時間的愚人節,這當然是個再明顯不過的愚人節玩笑。不少球迷也被逗樂,「這不是真的吧」、「我氣自己忘記今天是愚人節」、「韋蘭德(Ben Verlander,棒球分析師、大谷狂粉)就信了」,甚至還有人直呼,「如果是大谷,我也會相信!」

大谷翔平去年球季肘部尺側副韌帶(UCL)撕裂,導致他必須動刀,本季確定無法登板投球,僅剩「一刀流」的他預計2025年重返投手丘。

As Shohei Ohtani waits for his right arm to heal, he may soon use his left arm to pitch for the Dodgers in key situations.



He's already touched 97 MPH left-handed and his lefty sweeper is averaging over 20" of horizontal break.



This guy can do absolutely anything. pic.twitter.com/HgEQQ6SfNu