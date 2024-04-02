MLB》「左投大谷」飆156KM火球成真人版茂野？球迷：我會相信！

大谷翔平。（資料照）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕日本人氣漫畫《棒球大聯盟》主角茂野吾郎，因學生時期右肩傷勢過於嚴重而改練左投，生涯後期甚至還轉任打者。而在現實生活中的二刀流巨星大谷翔平，竟然也改練起左投？照當然只是愚人節玩笑，不過就有球迷直言，「如果是大谷，我會相信！」

棒球數據帳號《Codify》今天在X（推特）上發布一張「左投大谷」的照片，還表示「當大谷等待右手痊癒時，可能很快就能在關鍵時刻用左手為道奇投球！」，更指出他的球速甚至已經飆到97英哩（156公里），橫掃滑球還有超過20英尺的水平位移。

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不過今天正好是美國時間的愚人節，這當然是個再明顯不過的愚人節玩笑。不少球迷也被逗樂，「這不是真的吧」、「我氣自己忘記今天是愚人節」、「韋蘭德（Ben Verlander，棒球分析師、大谷狂粉）就信了」，甚至還有人直呼，「如果是大谷，我也會相信！」

大谷翔平去年球季肘部尺側副韌帶（UCL）撕裂，導致他必須動刀，本季確定無法登板投球，僅剩「一刀流」的他預計2025年重返投手丘。

As Shohei Ohtani waits for his right arm to heal, he may soon use his left arm to pitch for the Dodgers in key situations.



He's already touched 97 MPH left-handed and his lefty sweeper is averaging over 20" of horizontal break.



This guy can do absolutely anything. pic.twitter.com/HgEQQ6SfNu — Codify （@CodifyBaseball） April 1, 2024

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