MLB》巨人隨隊記者慶幸鄧愷威及時回穩 同日上大聯盟的大物今回3A

鄧愷威。（資料照，取自推特）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕巨人昨天以4：13被教士打爆，不過台灣旅美好手鄧愷威迎來大聯盟初登板，即便首局就遭遇亂流失掉3分，但他後面兩局漸入佳境，沒在讓教士攻下分數。《The Athletic》巨人記者巴格利（Andrew Baggarly）撰文表示，鄧愷威及時回穩相當關鍵。

巨人先發投手傑弗里斯（Daulton Jefferies）昨天僅投2局就被爆打9分，巴格利直言，在賽季第4場比賽就要匆忙提前啟動牛棚局數，是任何大聯盟總教練都不樂見的事。而鄧愷威在3局上登板，成為巨人史上第一位台灣球員，但巴格利表示，在這場已經被打爆的場合，似乎只值得稍微慶祝。

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鄧愷威在3局上用了40球，被敲出3支安打，投出3次保送丟掉3分，且由於巨人大幅落後，牛棚並沒有其他投手在熱身。不過巴格利指出，後續鄧愷威不再那麼緊張，也讓巨人鬆一口氣，「如果鄧愷威沒有及時回穩，投出乾淨俐落的兩局，梅爾文（Bob Melvin，巨人總教練）可能又被迫要使用其他高張力局數的投手。」

梅爾文昨天賽後表示，「這是艱難的一天，整體來說是場很詭異的比賽，但絕對是艱難的開局。我們有很多局數要消化，最後有稍微控制住，不過顯然還是得派野手上來幫忙（投球）。」

巨人今天將與道奇展開系列戰，昨天已投68球的鄧愷威是否會再上場值得關注。巨人今也從3A拉上右投手阿維拉（Nick Avila），昨天被打爆的傑弗里斯以及和鄧愷威一同拉上來的大物外野手馬托斯（Luis Matos）被下放回3A，外野手雅澤姆斯基（Mike Yastrzemski）歸隊，內野手羅培茲（Otto Lopez）遭到DFA。

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