競技疊杯》世界盃錦標賽創佳績！ 我選手抱回17金、破3項世界紀錄

WSSA競技疊杯世界盃錦標賽落幕，我國選手共抱回17金、破3項世界紀錄，戰果輝煌。（圖由中華競技疊杯運動推廣協會提供）

〔記者林曉雲／台北報導〕「2024 WSSA 競技疊杯世界盃錦標賽」在美國奧蘭多舉辦，共17國、 252名選⼿參與，我國11名選⼿戰績輝煌，共抱回17面金牌，並破了3項世界紀錄。中華競技疊杯運動推廣協會理事⻑朱雅芳表示， 11位選⼿全數登上世界冠軍寶座，是創會以來⾸次在國際賽中所有選手拿到世界冠軍。

朱雅芳表示，代表隊年齡最小的選手是6歲杜旻澔（桃園市青埔國小）貢獻4金1銀，他是6歲以下男子組個人 3-3-3 及個人 Cycle 的世界紀錄保持人，由於世界賽該歲數組人數較少，併組至8歲以下組，在決賽項目個人Cycle 成功打破世界紀錄，開心奔向教練及隊友擊掌，並和媽媽開心擁抱，全場觀眾及選手歡聲雷動，連裁判都站起來與他擊掌。

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杜旻澔一舉順利奪下三冠，個人 3-6-3 以 2.674秒刷新世界紀錄（原紀錄 2.821 秒為馬來西亞選手Louis Yap Re Cheng 之紀錄），個人 Cycle 以7.115 秒刷新自己的世界紀錄，完整收集6歲以下組3個項目的世界紀錄，這次他與媽媽也參加了雙人 Cycle 親子組比賽贏得銀牌。

9歲呂侑宸 （桃園市錦興國小）拿下5金1銀，7-8歲時在締造了個人 3-6-3及個人 Cycle 二項世界紀錄，至今仍未有人打破他當年的這2項世界紀錄，今年是他升到9歲首次參加世界賽，以 1.698 秒刷新 9-10 歲男子組個人 3-3-3 的世界紀錄，2位超強男孩（杜旻澔）聯手贏得10歲以下組雙人 Cycle 項目冠軍

雙冠后陳柏妤（17 歲，新北市立北大高中） 貢獻6金1銀4銅，是我國含金量最高的選手，世錦賽最大獎項 All Around 即女子組個人3項加總排名是第3名，首次參加世錦賽表現亮眼，個人項目3-3-3 及 3-6-3皆在自己歲數組奪冠且破台灣紀錄，並登上 SOC 不分齡大挑戰舞台，拿下2座SOC季軍獎盃。雙人Ｃycle 與搭檔盧倩于（18 歲，新北市金山高中）在 18歲以下組贏得冠軍，再登上SOC不分齡大挑戰舞台拿下季軍。

個人項目奪冠選手：三冠王杜旻澔、雙冠后陳柏妤，拿下冠軍選手為呂侑宸、曾渘媃（14 歲，新北市私立裕德雙語中學）、陳芊靜（18歲，淡江高中）。

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