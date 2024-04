MLB》慘敗後開會有用！「神鱒」怪力轟+雙響砲 助天使2連勝

天使球星「神鱒」楚奧特單場雙響砲。(今日美國)

〔體育中心/綜合報導〕天使球星「神鱒」楚奧特(Mike Trout)今天單場雙響砲,包含473英尺(約144.1公尺)特大號全壘打,幫助天使隊以7比4擊敗馬林魚。天使隊經歷開季前兩場的慘敗後,如今收下2連勝,天使隊目前戰績為2勝2敗。

馬林魚首局就打進4分大局,天使隊在第2局先追回1分,第4局楚奧特擊出陽春砲,助天使追至2比4。第6局天使打者沙努爾(Nolan Schanuel)敲陽春彈追至1分差,接著楚奧特揮出中外野大號全壘打追平比數,這一轟的擊球初速為113.1英里(約182公里),飛行距離有473英尺之遠。

天使隊在第8局滿壘的情況下,靠沃德(Taylor Ward)滾地球護送打回超前1分。第9局天使外野手阿德爾(Jo Adell)追加適時安打再拿1分,最後天使逆轉贏得比賽。

天使球星「神鱒」楚奧特開轟。(法新社)

天使先發投手希爾賽(Chase Silseth)只投3局失4分有3分自責,無關勝敗。低肩側投辛巴(Adam Cimber)後援1.2局無失分收本季首勝。終結者艾斯特維茲(Carlos Estevez)後援1局無失分,摘得本季第2次救援成功。

馬林魚先發梅耶爾(Max Meyer)主投5局失2分無關勝敗,索利安諾(George Soriano)1局挨2轟失2分、本季首度砸鍋。史考特(Tanner Scott)後援1局丟3保送失1分,吞本季首敗。

天使隊開季前兩場碰上金鶯,兩戰就失掉24分之多,其中兩戰總得分7比24,比對手少了17分之多,創隊史最慘紀錄。這也讓天使總教練華盛頓(Ron Washington)前天罕見在賽後開團隊會議。

而天使隊昨天以4比1擊敗金鶯,今天又打敗馬林魚,收下2連勝;而輸球的馬林魚則是吞開季5連敗,新賽季首勝尚未開張。

