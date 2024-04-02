MLB》慘敗後開會有用！「神鱒」怪力轟+雙響砲 助天使2連勝

天使球星「神鱒」楚奧特單場雙響砲。（今日美國）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕天使球星「神鱒」楚奧特（Mike Trout）今天單場雙響砲，包含473英尺（約144.1公尺）特大號全壘打，幫助天使隊以7比4擊敗馬林魚。天使隊經歷開季前兩場的慘敗後，如今收下2連勝，天使隊目前戰績為2勝2敗。

馬林魚首局就打進4分大局，天使隊在第2局先追回1分，第4局楚奧特擊出陽春砲，助天使追至2比4。第6局天使打者沙努爾（Nolan Schanuel）敲陽春彈追至1分差，接著楚奧特揮出中外野大號全壘打追平比數，這一轟的擊球初速為113.1英里（約182公里），飛行距離有473英尺之遠。

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天使隊在第8局滿壘的情況下，靠沃德（Taylor Ward）滾地球護送打回超前1分。第9局天使外野手阿德爾（Jo Adell）追加適時安打再拿1分，最後天使逆轉贏得比賽。

天使球星「神鱒」楚奧特開轟。（法新社）

天使先發投手希爾賽（Chase Silseth）只投3局失4分有3分自責，無關勝敗。低肩側投辛巴（Adam Cimber）後援1.2局無失分收本季首勝。終結者艾斯特維茲（Carlos Estevez）後援1局無失分，摘得本季第2次救援成功。

馬林魚先發梅耶爾（Max Meyer）主投5局失2分無關勝敗，索利安諾（George Soriano）1局挨2轟失2分、本季首度砸鍋。史考特（Tanner Scott）後援1局丟3保送失1分，吞本季首敗。

天使隊開季前兩場碰上金鶯，兩戰就失掉24分之多，其中兩戰總得分7比24，比對手少了17分之多，創隊史最慘紀錄。這也讓天使總教練華盛頓（Ron Washington）前天罕見在賽後開團隊會議。

而天使隊昨天以4比1擊敗金鶯，今天又打敗馬林魚，收下2連勝；而輸球的馬林魚則是吞開季5連敗，新賽季首勝尚未開張。

LOOK AT HOW FAR MIKE TROUT HIT THIS BASEBALL!pic.twitter.com/QqzhfRoXct — Codify （@CodifyBaseball） April 2, 2024

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