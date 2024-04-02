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MLB》驚奇！生涯第8場先發 太空人布蘭柯飆本季首場無安打比賽

2024/04/02 10:46

太空人30歲右投布蘭柯飆無安打比賽。（今日美國）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕太空人30歲右投布蘭柯（Ronel Blanco）今天在主場面對藍鳥，他完投9局沒有被敲任何一支安打，丟2次保送，飆出本季首場無安打比賽，太空人最後以10比0大勝，本季首勝開張、也中止開季4連勝。這是太空人隊史第17次的無安打比賽。

布蘭柯一開賽就對藍鳥球星「春天哥」史普林格（George Springer）丟保送，接著他連續解決26名打者，直到第9局才再對史普林格丟保送。布蘭柯最後解決藍鳥重砲小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.），本季首場先發就飆出無安打比賽。

總計布蘭柯用105球完投9局，有73顆好球，賞7次三振、丟2次保送，這是布蘭柯生涯在大聯盟第8場的先發，就投出無安打比賽，也幫助太空人隊收下今年賽季首勝。布蘭柯賽後透過翻譯表示，「我非常興奮，簡直無法置信，這對我來說是非常開心的時刻。」

太空人30歲右投布蘭柯飆無安打比賽。（美聯社）

來自多明尼加的布蘭柯是在2016年以國際自由球員身分加入太空人隊，他在2022年才登上大聯盟舞台，去年出賽17場有7場先發，戰績2勝1敗、防禦率4.50，共投52局被敲49安，賞52次三振，丟28次保送、2次觸身球，被打擊率為2成51，每局被上壘率為1.48。

太空人全場敲12安，塔克（Kyle Tucker）單場兩轟，全場2安4打點，狄亞茲（Yainer Diaz）也貢獻兩發陽春砲。潘尼亞（Jeremy Pena）單場2安3打點，包含一發陽春砲；藍鳥先發弗朗西斯（Bowden Francis）投5.1局失7分，吞本季首敗。

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