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MLB》一掃遭大谷三振陰霾！「神鱒」射月轟寫紀錄比肩「怪力男」

2024/04/02 11:03

楚奧特。（今日美國）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕天使今天作客馬林魚主場以7：4擊敗馬林魚，當家球星「神鱒」楚奧特（Mike Trout）上演單場雙響砲，其中一發更是473英尺（約144.1公尺）超大號全壘打，不僅幫助天使拿下2連勝，這轟也寫下特殊紀錄。

大聯盟官網記者萊姬（Paige Leckie）撰文表示，上一次楚奧特在馬林魚主場「 loanDepot park」打球時，正是在去年3月的經典賽決賽，楚奧特在最後打席遭到前隊友大谷翔平三振。不過今晚的雙響砲，以及那支473英呎的全壘打，一掃當時的陰霾。

萊姬引用Statcast數據指出，楚奧特473英呎的全壘打超越藍鳥重砲小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.），成為本季飛行距離最遠的全壘打。而這轟更創下自2015年引進Statcast以來在馬林魚主場史上第5遠的全壘打，比肩「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）與賈西亞（Avisaíl García）。

「神鱒」去年表現略有下滑，今年開季首戰首打席就開轟，今天更是上演雙響砲，本季目前14打數敲出4支安打，有3支是全壘打，打擊三圍.286/.333/.929，攻擊指數1.262，累積3分打點。

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