MLB》一掃遭大谷三振陰霾！「神鱒」射月轟寫紀錄比肩「怪力男」

〔體育中心/綜合報導〕天使今天作客馬林魚主場以7:4擊敗馬林魚,當家球星「神鱒」楚奧特(Mike Trout)上演單場雙響砲,其中一發更是473英尺(約144.1公尺)超大號全壘打,不僅幫助天使拿下2連勝,這轟也寫下特殊紀錄。

大聯盟官網記者萊姬(Paige Leckie)撰文表示,上一次楚奧特在馬林魚主場「 loanDepot park」打球時,正是在去年3月的經典賽決賽,楚奧特在最後打席遭到前隊友大谷翔平三振。不過今晚的雙響砲,以及那支473英呎的全壘打,一掃當時的陰霾。

萊姬引用Statcast數據指出,楚奧特473英呎的全壘打超越藍鳥重砲小葛雷諾(Vladimir Guerrero Jr.),成為本季飛行距離最遠的全壘打。而這轟更創下自2015年引進Statcast以來在馬林魚主場史上第5遠的全壘打,比肩「怪力男」史坦頓(Giancarlo Stanton)與賈西亞(Avisaíl García)。

「神鱒」去年表現略有下滑,今年開季首戰首打席就開轟,今天更是上演雙響砲,本季目前14打數敲出4支安打,有3支是全壘打,打擊三圍.286/.333/.929,攻擊指數1.262,累積3分打點。

