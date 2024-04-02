中職》悍將新莊主場美食大升級！「鐵悍席」、「鐵粉席」延續開席

富邦悍將美食地圖。（球團提供）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕富邦悍將主場開幕戰將在4月3日展開，新莊棒球場悍將主場賽事推出豐富的場邊席次等著悍將家人們一同來遊樂！廣受球迷好評的「鐵悍席」、「鐵粉席」在今年將延續開席，聚會派對首選「PARTY ZONE」、大口吃肉大聲吶喊「滿悍席」升級登場，新莊球場美食商店更是大幅升級，多達23家攤位進駐，要給家人們最好的美食饗宴！

平日週間主場限定！想要與球員、女孩近距離接觸絕對不能錯過「鐵悍席」、「鐵粉席」，凡購買每週二A3區鐵悍席票券可得「悍將影像開瓶器一款、100元商品折價券一張」、每週三B3區鐵粉席則可獲得「FUBON ANGELS影像吊飾一款、100元商品折價券一張」，賽後還有專區限定互動見面會，以及實戰簽名球、限量合影的抽獎機會，另購買上半季鐵粉及鐵悍席滿六次，可再享額外全隊簽名球、安久斯實戰球衣、球員年度視覺毛巾、APP點數等好禮抽獎。

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三樓席位「Party Zone」更新登場，本年度與東稻家居合作戶外派對主題席位，提供聚會派對首選的專屬空間，適合家庭聚會、企業包場等活動：適合大口吃肉大聲吶喊的「滿悍席」，今年則和「oh my!原燒日式燒肉」合作，有單人、雙人和四人等不同組合餐，還可以獲得隨餐加贈的「強悍出擊球星餐墊」，絕對給你最滿足的享受。

今年度新莊球場美食商店更是大幅擴編升級，多達23家攤位進駐，包括拉圖爾、樂雅樂、鬍鬚張、豚家、爭鮮 、紅玉滿雞蛋糕 、全家、麥當勞、 摩斯漢堡、comebuy、麻古茶坊、 默爾義式餐廳 、起家雞、本願豆花、達美樂、指有雞飯、繼光香香雞、打卡咖啡、 滷米冷滷味 、 手壹閣千層可頌鯛魚燒 、Faki野食，多樣化的各式美食，要來滿足家人們的味蕾，家族會員還可參加會員專屬美食地圖電子集章活動，悍將APP點數等你來搜集！

聚會派對首選「PARTY ZONE」。（球團提供）

悍將新莊主場鐵悍席鐵粉席。（球團提供）

悍將新莊主場鐵悍席。（球團提供）

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