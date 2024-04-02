晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 競技運動 羽球

羽球》世界排名更新！戴資穎續居第3 但下週亞錦賽有保分壓力

2024/04/02 11:25

戴資穎。（資料照，歐新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕戴資穎去年亞洲錦標賽打下女單金牌，如今在4月9日開打的亞錦賽面臨保分壓力，得努力爭取佳績，捍衛世界第3的位置。

戴資穎本週依舊排名世界第3，積分為9萬7036分，日本名將山口茜9萬5317分緊追在後，另外西班牙前球后瑪琳（Carolina Marin）9萬1099分排名第5，世界球后還是南韓安洗瑩、世界第2是中國陳雨菲。

戴資穎2017、2018、2023年三度於亞錦賽女單摘金，去年的金牌更進帳1萬2000分積分，所以本屆除了要尋求連霸，將面臨保分壓力，只是她能否守住第3的位置，還得看山口茜的表現。

山口茜去年亞錦賽4強止步，本屆只要打進決賽，世界排名積分就會超越小戴，再度登上世界第3的位置。山口茜亞錦賽首輪對手是資格賽選手，16強可能會遭遇剛在西班牙大師賽封后的泰國名將依瑟儂（Ratchanok Intanon），再來8強假想敵為印度辛度（PUSARLA V. Sindhu），4強有望交手陳雨菲。

台灣男單周天成15名、林俊易19名、王子維24名、蘇力揚30名；男雙李洋／王齊麟第10名、李哲輝／楊博軒14名；確定進軍巴黎奧運的混雙葉宏蔚／李佳馨排名12。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。