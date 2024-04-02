羽球》世界排名更新！戴資穎續居第3 但下週亞錦賽有保分壓力

戴資穎。（資料照，歐新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕戴資穎去年亞洲錦標賽打下女單金牌，如今在4月9日開打的亞錦賽面臨保分壓力，得努力爭取佳績，捍衛世界第3的位置。

戴資穎本週依舊排名世界第3，積分為9萬7036分，日本名將山口茜9萬5317分緊追在後，另外西班牙前球后瑪琳（Carolina Marin）9萬1099分排名第5，世界球后還是南韓安洗瑩、世界第2是中國陳雨菲。

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戴資穎2017、2018、2023年三度於亞錦賽女單摘金，去年的金牌更進帳1萬2000分積分，所以本屆除了要尋求連霸，將面臨保分壓力，只是她能否守住第3的位置，還得看山口茜的表現。

山口茜去年亞錦賽4強止步，本屆只要打進決賽，世界排名積分就會超越小戴，再度登上世界第3的位置。山口茜亞錦賽首輪對手是資格賽選手，16強可能會遭遇剛在西班牙大師賽封后的泰國名將依瑟儂（Ratchanok Intanon），再來8強假想敵為印度辛度（PUSARLA V. Sindhu），4強有望交手陳雨菲。

台灣男單周天成15名、林俊易19名、王子維24名、蘇力揚30名；男雙李洋／王齊麟第10名、李哲輝／楊博軒14名；確定進軍巴黎奧運的混雙葉宏蔚／李佳馨排名12。

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