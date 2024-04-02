羽球》戴資穎、麟洋配進軍巴黎奧運 周天成、林俊易、王子維還有懸念

周天成。（資料照，美聯社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕巴黎奧運羽球積分賽最終站亞洲錦標賽9日開打，台灣確定女單戴資穎、男雙李洋／王齊麟、混雙葉宏蔚／李佳馨進軍巴黎奧運，而男單周天成、林俊易則還有懸念，將看兩人亞錦賽成績而定。

上屆東京奧運摘下女單銀牌的戴資穎，巴黎奧運積分共有9萬2736分暫居第4，也確定繼里約、東京後三度登上奧運殿堂。

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東京奧運奪男雙金牌李洋／王齊麟奧運參賽積分以7萬358分暫居第10，由於李哲輝／楊博軒即使亞錦賽搶下金牌，並入手12000分冠軍積分，屆時積分來到70174分，也無法超越李洋／王齊麟，因此麟洋配也確定前進花都拚衛冕。

混雙葉宏蔚／李佳馨從去年開始積極在國際賽打拚，巴黎奧運積分6萬3120分排名12，確定兩人可以首次站上五環殿堂。

台灣在3組人馬都確定參加奧運後，男單有機會獲得最多2席，林俊易以5萬7286分排在18名，想拿到奧運門票就得躋身至16名，必須追過中國翁泓陽，小林得在亞錦賽殺進4強，且翁泓陽在16強前出局。

另外，王子維西班牙大師賽打進4強，目前積分5萬2710分，尚未被被拒於奧運外，只是想要進軍奧運的難度較高，必須在亞錦賽搶下金牌才有機會。

至於周天成積分6萬2498分名列14席，雖尚未確定拿到參賽門票，但預料問題不大，只是在亞錦賽還是得保持競爭力，避免在最後關頭遭後方追兵超車。

林俊易。（資料照，美聯社）

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