MLB》難堪！運動家3局5失誤慘敗紅襪 開季5戰13E創29年來最糟

運動家中外野手布雷戴發生守備失誤。（美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕運動家今天全場發生5次守備失誤，最後以0比9慘敗紅襪。運動家開季打出1勝4敗，但這5場共出現13次守備失誤是全大聯盟最多，更創近29年來第一支球隊開季前5場至少有13次守備失誤。

運動家整場5次守備失誤都出現在前三局，第一局運動家捕手蘭利斯（Shea Langeliers）想抓對手盜壘，但傳二壘發生傳球失誤。紅襪首局靠卡薩斯（Triston Casas）適時安攻得1分。

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接著第2局，紅襪日籍好手吉田正尚選到保送後，下一棒的瓦德茲（Enmanuel Valdez）敲中外野飛球，運動家中外野手布雷戴（JJ Bleday）卻發生守備失誤，讓紅襪對無人出局攻占二、三壘。接著紅襪打者瑞法拉（Ceddanne Rafaela）擊出右外野飛球形成高飛犧牲打，但運動家右外野手布雷戴（JJ Bleday）回傳本壘發生暴傳，讓紅襪靠一顆飛球跑回2分。

運動家全場出現5次守備失誤。（法新社）

到了第3局，運動家一壘手諾達（Ryan Noda）守備時發生傳球失誤，投手博伊爾（Joe Boyle）牽制二壘也發生傳球失誤，讓紅襪單局4安灌進5分。紅襪隊在第6局再拿1分，運動家全場僅敲4安，卻出現5次守備失誤，吞下難堪的敗仗。

根據《美聯社》報導，運動家成為大聯盟近29年以來，第一支在開季前5場出現至少13次守備失誤的球隊。運動家成為自1995年白襪隊之後，開季前5場都有失誤的球隊。白襪隊當年前5戰共出現18次失誤；運動家也成為自2017年8月27日的水手隊之後，再度出現前三局5失誤的慘況。

紅襪投手霍克（Tanner Houck）先發6局賞10次三振，只被敲3安無失分，收本季首勝；運動家先發投手博伊爾（Joe Boyle）僅投2.2局失8分7分自責，吞本季首敗，賽後防禦率為23.63。

紅襪全場敲9安，吉田正尚全場3打數未敲安，選到2次保送、跑回2分，有1分打點，目前打擊率為2成11。

fuck it Oakland A's defensive highlights pic.twitter.com/ywooDwY7Ll — Lorenzo （@wegoticezo） April 2, 2024

紅襪日籍好手吉田正尚。（美聯社）

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