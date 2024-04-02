WTT支線賽》決賽逆轉擊退李昱諄 16歲南韓超新星首次越級打成人賽就奪冠

16歲南韓新星朴架泫第一次打成人國際賽就奪冠。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕國泰女將李昱諄今天凌晨在WTT奧托切克支線賽女單決賽先盛後衰，1:3遭16歲南韓小將朴架泫逆轉，和生涯首座WTT單打冠軍擦身而過，仍締造個人國際賽單打最佳成績，收穫300美元獎金及90分積分。

世界排名130的朴架泫，去年曾奪下WTT利馬青年挑戰賽冠軍，目前在U19世界排名第5，這次在斯洛維尼亞第一次跳級打成人組國際賽就締造不少驚奇。

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朴架泫首輪就以3:2扳倒世界排名59的新加坡一姐曾尖，隨後又擊退香港小將黃凱彤、台灣女將黃禹喬和克羅埃西亞新秀阿洛帕薇琪，4強賽再以3:2險勝世界排名63的隊友李恩惠，爆冷闖進決賽。

面對來勢洶洶的後起之秀朴架泫，世界排名58的李昱諄，首局5:2開局後，一路領先以11:5先馳得點；次局，李昱諄突然遭遇亂流，開局就連丟4分，隨後雖然一度追到5:6，但又被對手打出一波5:1的反擊，6:11失守。

第3局起，李昱諄突然找不到節奏，無謂失誤暴增，一路處於落後，3:11、7:11再掉兩局，以亞軍作收。

李昱諄在女單決賽不敵南韓小將朴架泫，屈居亞軍。（取自WTT官網）

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