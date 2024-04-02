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MLB》衰！遊騎兵三壘手正火燙卻受傷 連教頭都嘆：運氣真差

2024/04/02 11:59

榮格（左）挨觸身球。（法新社）

〔記者林宥辰／綜合報導〕遊騎兵隊三壘手榮格（Josh Jung）今對陣光芒敲出3分砲，幫助球隊9:3勝出。不過，榮格9局最後打席挨觸身球後退場，檢查結果是右手腕骨裂，恐得缺席一段時間。

光芒投手梅頓（Phil Maton）9局登板控球大亂，單局出現3次觸身球，其中一次就是砸在榮格身上，榮格當下就退場接受治療，留下單場3安含1轟、4打點成績。

事實上，榮格春訓時雖受傷，但如期趕上開季，開季4場手感火燙，共交出17支7、包含2轟成績。在狀況正好時受傷，遊騎兵教頭波契（Bruce Bochy）也大嘆，榮格實在球運不佳。

「我感到很糟糕。」波契被問及榮格傷勢時提到，「他運氣不佳，在這場勝仗尾聲，他的受傷帶來了一點遺憾，特別是想到他在近期的貢獻，今天是他率領我們贏球的。」

波契說：「他會回來的。我和他簡短談話了，他要去面對這個傷勢，會缺陣一段時間，但他會回來的。」

官網提到，榮格去年首個完整賽季交出0.266/0.315/0.467的打擊三圍，並有23轟，但球季尾聲的最後6週，也因左手指傷勢缺陣過一段時間。

波契透露，榮格賽後得知自己傷勢時感到沮喪。波契說：「他確實會難過，畢竟他在春訓就先克服了小腿傷勢，且打得很好。他一直強調自己會回歸，而他還年輕，這只是他美好生涯中的其中一點阻力。」

榮格（右）挨觸身球。（美聯社）

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