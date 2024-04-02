MLB》洋基火球男睽違690天先發繳6K好投 游擊新星4安鐵支率隊5連勝

吉爾。（法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕開季橫掃太空人，拿下4連勝的洋基今作客踢館響尾蛇，靠著游擊新星沃爾普（Anthony Volpe）4打數4安打「鐵支」的好表現，終場以5：2擊敗響尾蛇，喜迎開季5連勝。

洋基2局上就由沃爾普二壘安打開啟攻勢，並在O.卡布雷拉（Oswaldo Cabrera）、托瑞斯（Gleyber Torres）安打串聯下得到2分。3局上瑞佐（Anthony Rizzo）、維杜戈（Alex Verdugo）選到保送，沃爾普敲安再下一城，隨後威爾斯（Austin Wells）擊出高飛犧牲打，響尾蛇傳球還發生失誤，洋基單局再進帳3分。

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沃爾普。（今日美國）

洋基今推出25歲火球男吉爾（Luis Gil）先發，這也是他自2022年5月13日後，睽違690天再度在大聯盟例行賽登板。他在3局下被馬堤（Ketel Marte）敲出高飛犧牲打，並在4局下解決2人後退場，主投4.2局用了84球，飆出6次三振，送出3次保送，僅失1分，表現不俗。

吉爾退場後，洋基啟用威佛（Luke Weaver）、博迪（Nick Burdi）與岡薩雷茲（Victor Gonzalez），僅威佛2.1局失掉1分，這也是洋基牛棚本季首度失分，但依舊瑕不掩瑜，3人合力守成幫助洋基拿下5連勝。

而此役打擊端最亮眼的非沃爾普莫屬，單場4打數4安打貢獻1分打點，還攻下2分，本季打擊率0.571，攻擊指數1.667，而索托（Juan Soto）今天3打數0安打，但選到2次保送。至於響尾蛇全場2分都是由馬堤打下，去年奪下國聯新人王的卡洛爾（Corbin Carroll），此役4打數0安打吞1K，打擊率0.176。

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