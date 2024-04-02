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MLB》大谷翔平敲安卻創生涯最慘紀錄 佛里曼猛打賞領銜道奇輕取巨人

2024/04/02 13:18

大谷翔平。（法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇今與世仇巨人展開3連戰，首戰靠著佛里曼（Freedie Freeman）猛打賞、赫南德茲（Teoscar Hernández）開轟與貝茲（Mookie Betts）好表現下，以8：3獲勝。而日籍巨星大谷翔平此役也有安打與打點貢獻，但創下生涯連續最長打席未開轟紀錄。

道奇1局下就有攻勢，貝茲先敲出三壘安打，大谷擊出二壘滾地出局，也護送貝茲回本壘先馳得點。3局下1出局後，貝茲保送上壘，大谷接著敲出二壘安打，佛里曼在二、三壘有人之下敲出中間穿越安打，隨後史密斯（Will Smith）也補上高飛犧牲打，道奇3：0領先。

6局上巨人靠著康佛托（Michael Conforto）陽春砲追回1分，不過道奇該局下又展開反攻，佛里曼敲安、史密斯選到保送後，赫南德茲砲轟巨人低肩側投羅傑斯（Tyler Rogers），一發3分砲頓時讓道奇拉開差距，取得6：1大幅領先。

巨人7局上做出回應，道奇火球男凱利（Joe Kelly）狀況不穩，在連被敲2安後投出三振，卻還是讓佛羅雷斯（Wilmer Flores）敲出一壘安打失分，不過原本的一壘跑者索勒（Jorge Soler）在三壘前遭刺殺，巨人提前結束攻勢。7局下貝茲與佛里曼又敲出二壘安打，史密斯也補上一安，道奇再添2分，巨人9上僅追回1分，道奇在主場輕鬆獲勝。

此役道奇先發投手派克斯頓（James Paxton）5局被敲4支安打，送出5次保送但也有5次三振，沒有失分，拿下本季首勝。至於備受矚目的大谷翔平，今天4打數1安打，累積1分打點，吞下1次三振，打擊率0.267，攻擊指數0.670，而他已經連續33打席未開轟，超越2022年的連續30打席以來的最慘紀錄。

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