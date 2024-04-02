PLG》新竹御頂攻城獅推「大風吹」主題日 打造野營風格籃球派對

新竹御頂攻城獅推「大風吹」主題日，打造野營風格籃球派對。（球團提供）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕新竹御頂攻城獅將於本週末展開「大風吹」主題日，分別迎戰高雄17直播鋼鐵人與福爾摩沙夢想家，這也是攻城獅第二次推出結合戶外野營風格的主題日。本週末將有超過10間主題市集，包含花藝植栽、文創手作相關品牌進駐主場。除此之外，球團也推出兩場實體活動迎接大風吹主題日，分別是「球場露營電影院」與「慕獅女孩球場野餐派對」，歡迎獅紫軍踴躍進場體驗攻城獅主場的奧秘！

繼上賽季舉辦夜宿球場大獲好評後，攻城獅球團今年再度推出戶外風格主題日。4月5日晚上首先登場的活動是「球場露營電影院」，球團將把中央大螢幕降下提供獅紫軍觀賞精采電影。另外球團還安排學生歌手於營地表演，睡前攻城獅球員也會驚喜現身營地參與歌唱與遊戲互動。此次活動共開放20組名額，在報名表發布後即秒殺額滿，賽前將會有近百位獅紫軍參與攻城獅主場首次露營電影院活動。

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除了露營電影院外，4月6日賽後「慕獅女孩球場野餐派對」將在場中展開，球團將提供由御頂國際精心準備的西式餐盒，且Muse Girls小映與小U會在賽後與獅紫軍同樂。熱愛野餐的球迷千萬別錯過，此活動共開放20組，每組報名費為$2,400元，並加贈一組野餐墊，野餐派對活動也在上週末報名額滿！

攻城獅官方商品部在上賽季首度開發「LIONEERS OUTDOOR」戶外系列商品，本週末將再推出兩款短袖T-shirt，分別是軍綠色與白色款。朱雲豪與克拉也趁上週好天氣至竹北水圳公園參與商品拍攝，白色款採用瑞迪參與露營的Q版圖騰；綠色款則是將攻城獅隊徽輪廓結合大自然的必備元素山脈、樹林、陽光。兩款且皆採特別加強領口厚度與衣身磅數提升耐用度，並主打寬鬆輪廓版型。單件售價為$1,180元，將於本週末賽事現場開賣。

攻城獅球團不僅在大風吹主題日規劃豐富周邊活動，也特別與台積電慈善基金會張淑芬董事長攜手投入公益活動。本週末台積電導讀志工將帶領近百位偏鄉學童一同觀賞攻城獅賽事。除了讓喜愛籃球的學童可以欣賞高水準的職業賽事，攻城獅球團也特別設計活動學習單，期待能培養孩童的運動家精神，並透過大風吹主題週提升永續環保之理念。

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