T1》獵鷹「小兵童ONE節」主題週 邀請鷹援軍一「童趣」郊遊

獵鷹「小兵童ONE節」主題週。（球團提供）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕臺南台鋼獵鷹本週末4/6、4/7將迎戰臺北戰神及台啤雲豹，柯納（Raoul Korner）總教練認為「本週團隊將專注在攻守兩端的執行上，並試著讓對手脫離他們的舒適圈，並把握好接下來的每一場賽事，期待大小鷹援軍們繼續進場為獵鷹加油！」而因應4/4兒童節球團將舉行「小兵童ONE節」主題週，連續三年打造大朋友、小朋友皆可玩的兒童樂園，更有多項「促咪」的活動，等著小朋友、大朋友小手拉大手來臺南感受「童ONE節」吧！

本週末開球特別安排嘉南藥理大學錢紀銘校長及臺南市政府體育局陳良乾局長擔任嘉賓，週日球團與體育局一起支持在地學生籃球運動，特別邀請世界展望會南方獵鷹隊進場「獵鷹挺獵鷹」，為專屬臺南的籃球賽事應援。兩日開場表演分別為Wings Girls及臺南市協進國小啦啦隊，4/6中場為小小運輸兵，歡迎3歲（含）以下小鷹仔參加，只要將小禮物搬運至指定位置，即可獲得該禮品，4/7中場Wings Girls將化身舞蹈小老師帶領小鷹仔跳舞。另外勝場將丟簽名小籃球以及送簽名比賽用球，第二天還有賽後擊掌會，鷹援軍們的每一句加油跟支持，都是南人堅持下去的力量！

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「小兵童ONE節」主題週活動將有「金賀勝」充氣設施「鷹仔趣樂園」、「鷹仔套圈圈」、「鷹仔彈珠台」及跨越時代的童玩跳房子、陀螺、劍玉。本週也將有兒少專屬福利，國中以下學生只要憑門票至現場「鷹仔童ONE節」攤位，即可兌換限量兒童節小禮，數量有限，換完為止。而好評不斷的鷹援吶喊區現正熱賣中，想近距離感受女孩鷹援魅力的鷹援軍們，歡迎選購鷹援吶喊區，也敬請期待本週該區的女孩陣容。

主場接駁車服務已開放預約，高鐵台南站接駁車採「預約制」，截止時間為4/4（四）中午12：00，比賽當日13：00於二號出口集合發車。保安火車站接駁車為「免預約」搭乘，集合地點為YouBike保安轉運站，同樣13：00準時發車提醒鷹援軍們，因校內停車位有限，請大家多多利用接駁車服務！

獵鷹「小兵童ONE節」主題週。（球團提供）

獵鷹「小兵童ONE節」主題週。（球團提供）

獵鷹「小兵童ONE節」主題週。（球團提供）

獵鷹「小兵童ONE節」主題週。（球團提供）

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