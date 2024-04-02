排球》國中排球聯賽 縣立苑高國中部首闖四強賽抱回季軍

國中排球聯賽，縣立苑高國中部首闖四強賽抱回季軍。（陳昭凱提供）

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣縣立苑裡高中國中部排球隊在地耕耘約20年，經過長期努力，目前僅國二的男排隊參加國中排球聯賽，不只打破校史紀錄闖進四強賽，更在剛結束的聯賽抱回季軍獎盃，寫下苗栗縣排球史新猷，校方也說「以全部國二生闖進四強決賽，則是前所未有！」。

「經歷許多比賽的失利選手還是不斷努力求進步」縣立苑裡高中排球教練陳昭凱說，雖然男排隊的成員主要班底為國二學生，但是大部分成員為苗栗縣重點培育的苑裡國小排球隊組成，默契良好，也成為能打敗其他強敵闖入四強的關鍵。

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陳昭凱也分析，選手可以打出良好表現的主因除了從小在一起培養的默契，學生願意聽從教練指導，苦練戰術與基本功，更是關鍵；而校方從外縣市挖角的兩名選手也成為主力，增添男排隊實力。

陳昭凱與被譽為「光頭神舉」的首位旅歐職業選手黃培閎皆出身縣立苑裡高中排球隊，陳昭凱回憶，當年努力拚戰，但止於第6名，如今做為教練看見親手培育的選手可以更上一層樓更令他欣慰。

陳昭凱也感謝苗栗縣長鍾東錦支持並贈予加菜金、苑裡鎮代會主席洪晃琦期為球隊爭取資源以及縣議員陳品安協助球隊勤補給。

國中排球聯賽，縣立苑高國中部首闖四強賽抱回季軍。（陳昭凱提供）

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