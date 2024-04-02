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MLB》大谷遲遲未開轟 道奇隊友仍看好成隊內全壘打王、主帥給評價

2024/04/02 15:14

大谷翔平。（美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇今以8：3擊敗巨人，不過日籍巨星大谷翔平全壘打數遲遲未開張，開季已經連續33打席沒有開轟，創下自己在2022年以來最長打席未開轟紀錄。不過隊友賽後仍看好他能找回實力，道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）也認為大谷的表現值得讚賞。

大谷翔平，今天4打數1安打，吞下1次三振，打擊率0.267，攻擊指數0.670，開季連續33打席未開轟。不過他在1局下半敲出二壘方向強勁滾地球，擊球初速高達108.8英哩，儘管自己出局，但成功護送三壘上的貝茲（Mookie Betts）回本壘，幫助道奇先馳得點。

而今天有開轟紀錄的赫南德茲（Teoscar Hernández），目前4轟跟貝茲並列大聯盟全壘打王。賽後被問及認為誰是今年球隊全壘打王，赫南德茲表示，「我不知道，可能是貝茲，但如果大谷開始發揮的話，他也會打出很多全壘打，最重要的是我們贏球了。」

對於大谷今日的表現，主帥羅伯斯也給予肯定，「1局下無人出局三壘有人，大谷打出強勁的滾地球，出色的做好份內的工作。」、「這場比賽有一些值得讚賞的地方，投手群、守備和打擊都表現不錯，大谷的滾地球和史密斯（Will Smith）的高飛犧牲打也都很重要。」

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