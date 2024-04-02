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MLB》超強！貝茲與道奇新同學開季7場夯8轟 攜手締造隊史首見偉業

2024/04/02 14:34

赫南德茲與貝茲。（歐新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇今天以8：3擊敗巨人，除了核彈頭貝茲（Mookie Betts）延續火燙手感繳出雙安之外，休季以1年2350萬美元加盟道奇的重砲赫南德茲（Teoscar Hernández），今天也再度開轟，本季已擊出4發全壘打，追平隊友貝茲，兩人更攜手寫下超神紀錄。

赫南德茲今天4打數1安打，該支安打就是在6局下的3分砲，擊球初速102.3英哩，飛行距離384英呎，一棒將比分拉開至6：1，這是赫南德茲本季第4發全壘打，過去4戰他就瘋狂扛出4轟。

而儘管貝茲今天沒開轟，但也繳出2支長打的演出。而他和赫南德茲開季7場比賽都扛出4發全壘打，兩人目前並列大聯盟全壘打王。根據數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，貝茲和赫南德茲是道奇首對在開季前7場比賽分別扛出4發（或以上）全壘打的隊友。

另外，貝茲自己也寫下另一項紀錄，藍斯表示，貝茲開季7場的攻擊指數為1.836，成為自1901年以來，在開季7場比賽中至少累積25打席，所繳出第4高的攻擊指數，僅次2015年岡薩雷茲（Adrian Gonzalez）的1.884、2006年謝爾頓（Chris Shelton）的1.888與2002年邦茲（Barry Bonds）的2.052。

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