MLB》超強！貝茲與道奇新同學開季7場夯8轟 攜手締造隊史首見偉業

赫南德茲與貝茲。(歐新社)

林子翔/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕道奇今天以8:3擊敗巨人,除了核彈頭貝茲(Mookie Betts)延續火燙手感繳出雙安之外,休季以1年2350萬美元加盟道奇的重砲赫南德茲(Teoscar Hernández),今天也再度開轟,本季已擊出4發全壘打,追平隊友貝茲,兩人更攜手寫下超神紀錄。

赫南德茲今天4打數1安打,該支安打就是在6局下的3分砲,擊球初速102.3英哩,飛行距離384英呎,一棒將比分拉開至6:1,這是赫南德茲本季第4發全壘打,過去4戰他就瘋狂扛出4轟。

Teoscar Hernández has hit 4 home runs in his last 4 games! pic.twitter.com/DmGmt6JLad